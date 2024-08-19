Это обалденное лечо готовлю каждый август: получается ароматным, вкусным и пикантным — домашних за уши не оттащишь

Хозяйкам рассказали, как заготовить обалденное лечо на зиму. Получится ароматным, вкусным и пикантным. И 30 банок не хватит до весны. Домашние и гости съедят все без остатка. Для приготовления вкусного лечо потребуется:

Помидоры — 2 килограмма;

болгарский перец — 1,5 килограмма;

чеснок — 10 зубчиков;

сахар — 2/3 стакана;

соль — 1 столовая ложка;

базилик или петрушка — 1 пучок;

уксус 9% — 40 миллилитров. Прежде всего понадобится вымыть помидоры, нарезать их на дольки и варить в кастрюле в течение 15 минут. Одновременно следует промыть перцы, очистить их от семян и нарезать тонкими полосками.

На следующем этапе нужно измельчить чеснок и отправить его вместе с перцем в кастрюлю с помидорами. Добавить соль, сахар, перемешать и варить еще в течение 20 минут.

После необходимо порубить зелень, всыпать ее в кастрюлю и влить уксус. Все перемешать и варить еще 5 минут.