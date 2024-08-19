Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Это обалденное лечо готовлю каждый август: получается ароматным, вкусным и пикантным — домашних за уши не оттащишь

Это обалденное лечо готовлю каждый август: получается ароматным, вкусным и пикантным — домашних за уши не оттащишь

Хозяйкам рассказали, как заготовить обалденное лечо на зиму. Получится ароматным, вкусным и пикантным. И 30 банок не хватит до весны. Домашние и гости съедят все без остатка.

Для приготовления вкусного лечо потребуется:

  • Помидоры — 2 килограмма;
  • болгарский перец — 1,5 килограмма;
  • чеснок — 10 зубчиков;
  • сахар — 2/3 стакана;
  • соль — 1 столовая ложка;
  • базилик или петрушка — 1 пучок;
  • уксус 9% — 40 миллилитров.

Прежде всего понадобится вымыть помидоры, нарезать их на дольки и варить в кастрюле в течение 15 минут. Одновременно следует промыть перцы, очистить их от семян и нарезать тонкими полосками.

На следующем этапе нужно измельчить чеснок и отправить его вместе с перцем в кастрюлю с помидорами. Добавить соль, сахар, перемешать и варить еще в течение 20 минут.

После необходимо порубить зелень, всыпать ее в кастрюлю и влить уксус. Все перемешать и варить еще 5 минут.

Готовое лечо следует разлить по стерилизованным банкам, закрыть чистыми крышками и перевернуть до остывания. Хранить в холодильнике или погребе, пишет hibiny.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости