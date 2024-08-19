Это обалденное лечо готовлю каждый август: получается ароматным, вкусным и пикантным — домашних за уши не оттащишь
- 21:30 19 августа
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- Служба новостей
Хозяйкам рассказали, как заготовить обалденное лечо на зиму. Получится ароматным, вкусным и пикантным. И 30 банок не хватит до весны. Домашние и гости съедят все без остатка.
Для приготовления вкусного лечо потребуется:
- Помидоры — 2 килограмма;
- болгарский перец — 1,5 килограмма;
- чеснок — 10 зубчиков;
- сахар — 2/3 стакана;
- соль — 1 столовая ложка;
- базилик или петрушка — 1 пучок;
- уксус 9% — 40 миллилитров.
Прежде всего понадобится вымыть помидоры, нарезать их на дольки и варить в кастрюле в течение 15 минут. Одновременно следует промыть перцы, очистить их от семян и нарезать тонкими полосками.
На следующем этапе нужно измельчить чеснок и отправить его вместе с перцем в кастрюлю с помидорами. Добавить соль, сахар, перемешать и варить еще в течение 20 минут.
После необходимо порубить зелень, всыпать ее в кастрюлю и влить уксус. Все перемешать и варить еще 5 минут.
Готовое лечо следует разлить по стерилизованным банкам, закрыть чистыми крышками и перевернуть до остывания. Хранить в холодильнике или погребе, пишет hibiny.ru.