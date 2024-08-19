Аномальный сентябрь: синоптики ошарашили россиян новым прогнозом на начало осени

Фото из архива "Про Города"

Аномальная погода Метеорологи предупреждают о необычной погоде в сентябре 2024 года в России. Специалисты считают, что первый осенний месяц будет аномальным с точки зрения климата почти во всех регионах, продолжая тенденцию необычных явлений весной и летом.

В отличие от прошлого года, когда сентябрь был необычайно теплым, в этом году ожидается резкое похолодание. Уже в августе в центральной части страны ощущалось приближение осени. В сентябре температура воздуха, по прогнозам, будет на несколько градусов ниже нормы.

Прогнозы на регионы

В некоторых районах ночные температуры могут опускаться до нуля, а дневные колебаться от 13 до 18 градусов. Не стоит ожидать традиционного бабьего лета в сентябре, даже в Приморье, где обычно сохраняется жаркая погода.

Южные регионы также не избегут похолодания. От Черноземья до Кавказа температура может опуститься ниже нормы на несколько градусов. Лишь изредка столбик термометра поднимется выше 20 градусов.