У детей с этими именами нет ангелов-хранителей с рождения: вырастают самыми несчастными

Фото из архива "Про Города"

На протяжении многих веков выбор имени для новорожденного в Руси имел особое значение и был окружен трепетным отношением. Имя для ребенка определялось не только его звучанием или предпочтениями родителей, но и глубоким смыслом, заложенным в нем. Наши предки верили, что правильно подобранное имя может повлиять на судьбу и благополучие младенца в будущем. В традиционных русских представлениях имя обладало сакральной, мистической силой, из-за чего процесс его выбора был пропитан суевериями и ритуалами. Считалось, что неправильный выбор имени или игнорирование древних традиций могут принести ребенку неудачи, беды и даже смерть. Именно поэтому родители относились к этому вопросу с большим вниманием и ответственностью.

Одним из распространенных суеверий было избегание давать новорожденным имена родителей. По старинным поверьям, если ребенка назвать так же, как одного из родителей, он может умереть в первый год жизни. Причиной этого было убеждение, что у ребенка с таким именем не будет собственного ангела-хранителя. Считалось, что душа умершего родственника, чье имя носит младенец, будет оказывать на него негативное влияние.

По этой причине на Руси не давали детям имена умерших родственников, веря, что часть их жизненной энергии остается после смерти и может неблагоприятно воздействовать на младенца. Такой выбор имени мог навлечь на ребенка неприятности и беды. Наши предки ценили индивидуальность и уникальность каждого человека, поэтому стремились дать ребенку новое имя, чтобы он смог стать собой, а не копией прошлого.

Исключением были случаи, когда имя выбиралось в честь родственников, павших за Родину во время войны. Верили, что герой, чье имя носит ребенок, будет оберегать его и даровать покровительство. Таким образом, выбор имени на Руси основывался на глубокой вере в его сакральную, мистическую силу.

Кроме избегания имен родителей и умерших предков, при наречении ребенка учитывались и другие приметы и суеверия. Например, обращали внимание на день недели, в который родился ребенок, так как каждый день ассоциировался с определенными качествами. Понедельник считался днем луны, благоприятным для имен, связанных с таинственностью и очищением. Вторник, день Марса, был покровителем воинственных и решительных имен. Среда, день Меркурия, подходила для имен, связанных с гибкостью ума и красноречием.

Четверг, день Юпитера, ассоциировался с величием и справедливостью. Пятница, день Венеры, покровительствовала именам, воплощавшим женственность и гармонию. Суббота, день Сатурна, ассоциировалась с мудростью и консервативностью, а воскресенье, день Солнца, - с силой и успехом.

Наши предки учитывали и другие факторы при выборе имени: знаки зодиака, фазы луны, приметы, связанные с местом и временем рождения ребенка. Всё это, по их мнению, помогало гармонизировать имя с судьбой и характером младенца, обеспечивая ему счастливую и успешную жизнь.