Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Учитывая опасения по поводу второй вспышки постельных клопов в Великобритании после возвращения туристов с Олимпийских игр в Париже и летних каникул, неудивительно, что люди с осторожностью относятся к поездкам в общественном транспорте, посетовала Daily Express в субботу, передает pravda.ru.

Соучредитель коммерческой компании по борьбе с вредителями Merlin Environmental Адам Джусон подсказал простой способ вывести надоедливых насекомых и не допустить их возвращения.

Чистка пылесосом и паром

"Чистка пылесосом поражённых участков, включая ковёр, матрас, изголовье кровати и другую мягкую мебель, является ключом к уничтожению клопов, но не забудьте после этого опорожнить пылесос, чтобы предотвратить повторное заражение. Затем можно использовать пароочиститель для поверхностей, поскольку тепло убьёт всех оставшихся насекомых и их яйца. Сочетание этих методов может быть действенным способом сократить численность клопов", — рассказал эксперт.

Обработка белья