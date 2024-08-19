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В Коми в первые шесть месяцев 2024 года зафиксировано снижение числа ДТП с пострадавшими по сравнению с 2023 годом

В Коми в первые шесть месяцев 2024 года зафиксировано снижение числа ДТП с пострадавшими по сравнению с 2023 годомФото из архива

Аналитики РИА Новости представили рейтинг регионов России по количеству дорожно-транспортных происшествий за первые шесть месяцев 2024 года.

Судя по статистике, в Республике Коми на 100 тысяч автомобилей за период с января по июнь 2024 года приходится около 123 ДТП с пострадавшими. Это представляет снижение числа аварий на 2, 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При этом, в регионе на каждые 100 тысяч человек приходится 68 пострадавших и погибших в результате ДТП.

Согласно данным МВД, самая низкая аварийность с пострадавшими зафиксирована в Чеченской Республике, тогда как самая высокая — в Республике Тыва.

Также напоминаем, что в Печоре произошел инцидент: водитель мотоцикла потерял управление и получил многочисленные травмы. Мотоциклиста госпитализировали.

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