В Коми в первые шесть месяцев 2024 года зафиксировано снижение числа ДТП с пострадавшими по сравнению с 2023 годом
- 13:16 19 августа
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- Инесса Богатая
Аналитики РИА Новости представили рейтинг регионов России по количеству дорожно-транспортных происшествий за первые шесть месяцев 2024 года.
Судя по статистике, в Республике Коми на 100 тысяч автомобилей за период с января по июнь 2024 года приходится около 123 ДТП с пострадавшими. Это представляет снижение числа аварий на 2, 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
При этом, в регионе на каждые 100 тысяч человек приходится 68 пострадавших и погибших в результате ДТП.
Согласно данным МВД, самая низкая аварийность с пострадавшими зафиксирована в Чеченской Республике, тогда как самая высокая — в Республике Тыва.
Также напоминаем, что в Печоре произошел инцидент: водитель мотоцикла потерял управление и получил многочисленные травмы. Мотоциклиста госпитализировали.