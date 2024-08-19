Мойщики окон добавляют в воду один белый порошок — никаких разводов: стекла кристально чистые — без усилий
- 11:04 19 августа
- 12+
- Служба новостей
Помыть окна так, чтобы стекло стало практически незаметным — высшее мастерство. При этом владеет им не каждый. Только опытные хозяйки или умелые мастера знакомы с секретом.
Оказывается, в воду нужно добавить одно действенное средство. Оно тщательно отмоет окна и не позволит появиться разводам. О том, что это за вещество, рассказала в своем блоге опытный лайфхакер Ирина Полянская.
При мытье окон нужно в одном литре теплой воды развести 3 ст.л. буры. Тщательно перемешайте, чтобы белый порошок полностью растворился.
После этого можно приступать к мытью окон. Полученный раствор налейте в пульверизатор и распылите на стекло. Протрите поверхность тряпкой досуха.
Такой способ позволит вам иметь всегда чистые окна. Использовать средство можно и для зеркал. На них тоже не будет оставаться никаких разводов, пишет hibiny.ru.