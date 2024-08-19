Мойщики окон добавляют в воду один белый порошок — никаких разводов: стекла кристально чистые — без усилий

Помыть окна так, чтобы стекло стало практически незаметным — высшее мастерство. При этом владеет им не каждый. Только опытные хозяйки или умелые мастера знакомы с секретом.

Оказывается, в воду нужно добавить одно действенное средство. Оно тщательно отмоет окна и не позволит появиться разводам. О том, что это за вещество, рассказала в своем блоге опытный лайфхакер Ирина Полянская.