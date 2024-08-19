Сыктывкарец ожидал подарка в день рождения и лишился более полумиллиона рублей

В Сыктывкаре мужчина лишился более полумиллиона рублей в свой собственный День рождения. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе регионального МВД.

По информации ведомства, в городское отделение полиции Сыктывкара обратился местный житель. Он заявил, что стал жертвой мошенников в свой день рождения и потерял 608 тысяч рублей.