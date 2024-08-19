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Сыктывкарец ожидал подарка в день рождения и лишился более полумиллиона рублей

Сыктывкарец ожидал подарка в день рождения и лишился более полумиллиона рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре мужчина лишился более полумиллиона рублей в свой собственный День рождения. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе регионального МВД.

По информации ведомства, в городское отделение полиции Сыктывкара обратился местный житель. Он заявил, что стал жертвой мошенников в свой день рождения и потерял 608 тысяч рублей.

По словам пострадавшего, утром, после пробуждения, он первым делом увидел сообщение, в котором было упомянуто о выплате денежного подарка. В письме присутствовала ссылка на сайт, где имениннику предлагалось ввести реквизиты банковской карты и четырехзначный код с ее обратной стороны. Далее следовала инструкция о подтверждении получения суммы через ввод данных из смс-уведомления.

"На радостях" от неожиданного подарка сыктывкарец выполнил все указания "дарителя", после чего получил ответ, что средства поступят на его счет в течение дня. Однако позже, проверив движение средств на счету, он обнаружил, что все его накопления переведены на два неизвестных счета. Лишь тогда горожанин сообразил, что попал на уловку аферистов, и обратился в полицию.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам мошенничества, классифицируемого по ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

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