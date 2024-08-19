Уже на этой неделе в Коми стартует отопительный сезон
- 08:30 19 августа
- 16+
- Татьяна Зубова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Воркута станет первой территорией в Республике Коми, где начнется новый отопительный сезон. Радиаторы в этом регионе начнут прогреваться уже с 22 августа.
Об этом информируют городские телеграм-каналы. Подготовка коммунальных служб и сетевиков к зимнему периоду идет согласно плану и, как обычно, будет продолжаться до октября.
Согласно данным канала "Антифейк.Воркута", готовность тепловых сетей в городе составляет 62, 9%, водопроводных коммуникаций — 49, 4%, а канализационных систем — 51, 4% общего объема. Жилищный фонд готов к зиме на 71%.
Управляющие компании продолжают плановые работы по ремонту кровель, фасадов, отмосток и внутридомовых систем тепло- и водоснабжения. Дефицита необходимых материалов не зафиксировано.