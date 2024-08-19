Уже на этой неделе в Коми стартует отопительный сезон

Воркута станет первой территорией в Республике Коми, где начнется новый отопительный сезон. Радиаторы в этом регионе начнут прогреваться уже с 22 августа.

Об этом информируют городские телеграм-каналы. Подготовка коммунальных служб и сетевиков к зимнему периоду идет согласно плану и, как обычно, будет продолжаться до октября.