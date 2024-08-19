Следует прихватить зонт: в Коми 19 августа ожидаются дожди

Метеорологический прогноз по Республике Коми на 19 августа составлен Коми ЦГМС.

В понедельник на территории региона будет наблюдаться переменная облачность. В отдельных районах возможны кратковременные дожди. В ночное и утреннее время местами появится туман. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду, на северо-востоке днем порывы ветра могут достигать 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, в дневные часы потеплеет до +17…+22°С, а на крайнем северо-востоке достигнет +11…+16°С.