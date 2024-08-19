Опрыскиваю огурцы — и про паутинного клеща больше не вспоминаю: от вредителя даже следа не останется — никаких нервов

Фото из архива "Про Города"

Паутинный клещ является настоящей проблемой для всех садоводов, ведь справиться с ним сложнее, чем с любым видом тли. Часто этот вредитель появляется на огурцах, из-за чего вы в один момент можете остаться без урожая, поэтому важно действовать сразу.

Бороться с опасными насекомыми нужно комплексно, ведь использование одного средства может не дать необходимого эффекта. Лучше отказаться от использования химии, ведь она может оказать негативное воздействие на урожай.

Изначально следует приготовить раствор из перекиси водорода. Добавьте в 1 литр воды 50 мл аптечного средства, после чего произведите опрыскивание культуры. Такую процедуру достаточно проводить 1 раз в 6−7 дней, информирует автор канала «Твоя дача».



Это средство можно чередовать с табачным отваром. В 5 литров воды, которая была залита в большую кастрюлю, добавьте 100 г сырья, доведите до кипения, после чего варите на небольшом огне в течение 15 минут. Дождитесь остывания жидкости, далее используйте её не только для опрыскивания, но и полива огурцов.