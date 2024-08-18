1 ложка на ведро — и петунии роскошно цветут до самых заморозков — раскрыт живительный эликсир

Дачники получили ценные советы, как обеспечить роскошное цветение петуний до самых заморозков, чем удивить соседей, пишет портал hibiny.ru. Агроном Ксения Давыдова рекомендует несколько важных шагов для достижения обильного цветения и насыщенных оттенков цветов. Во-первых, она советует подкислять грунт раствором лимонной кислоты. Для этого на 10 литров воды понадобится 1 столовая ложка кислоты. Однако важно сначала полить петунии обычной водой, а затем уже использовать раствор лимонной кислоты.

Давыдова отмечает, что такой полив следует проводить не чаще одного раза в месяц. Петунии должным образом ответят на уход, радуя обильным и ярким цветением.

Во-вторых, для продления цветения до холодов необходимо регулярно удалять увядшие соцветия, обрезать старые стебли и поливать петунии раз в неделю, обеспечивая влажность почвы на глубину 15 сантиметров.