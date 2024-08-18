Тамара Глоба дала прогноз на 20 августа

По её словам, боги, будто бы сошедшие с небес, встанут на их защиту, а звёзды благоволительно осветят их путь, готовя им особые привилегии и невероятные возможности. Среди счастливчиков, которых судьба решила одарить своим особым вниманием, оказались Львы, Весы, Скорпионы и Козероги. Для них наступает алмазная полоса удачи и счастья, полная благословений и судьбоносных изменений.

Тамара Глоба, опираясь на многочисленные астрологические расчеты и собственный опыт, подчеркнула, что звезды выбрали именно эти четыре знака не случайно. Львы, обладающие природной энергией и стремлением к величию, увидят, как перед ними откроются новые горизонты и перспективы в карьерном росте. Это время, когда их лидерские качества и амбиции будут вознаграждены сполна. Начальники и коллеги начнут видеть в них те самые светила, которым стоит следовать, и это откроет двери к руководящим должностям и важным проектам.