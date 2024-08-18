Сразу заберут участок: всем, кто владеет землей - новые требования с 1 сентября
- 15:17 18 августа
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- Служба новостей
Владение земельным участком не только предоставляет права, но и налагает определенные обязанности, которые необходимо строго соблюдать. Рассмотрим, в каких ситуациях у собственников могут изъять земельные участки и что нужно делать, чтобы этого избежать, пишет sevastopolmedia.ru.
Причины для изъятия земельных участков
Изъятие земельных участков — это крайняя мера, которая может быть применена только по решению суда. Это становится актуальным, если собственник не устранил нарушение после получения предписания и был привлечен к административной ответственности. Основные основания для принудительного изъятия участка или расторжения договора аренды указаны в Гражданском и Земельном кодексах Российской Федерации. Ниже приведены основные из этих оснований:
- Неиспользование участка в течение трёх лет:
- Если участок предназначен для жилищного или иного строительства, садоводства или огородничества, но не используется по назначению в течение трёх лет, Росреестр может инициировать процедуру изъятия.
- Нарушение целевого назначения:
- Использование земли не по установленному целевому назначению или в несоответствии с видом разрешённого использования также является основанием для её изъятия.
Контроль за соблюдением целевого назначения и использованием земельных участков усилился. В случае выявления нарушений собственники обязаны оперативно реагировать на предписания об их устранении.
Процедура изъятия
Процедура изъятия земельного участка включает несколько этапов:
- Росреестр или другие уполномоченные органы проводят проверку и выявляют нарушение.
- Собственнику выдаётся предписание об устранении нарушения в установленный срок.
- Если предписание не выполнено, собственник привлекается к административной ответственности.
- В случае дальнейшего отказа устранить нарушение, дело передаётся в суд.
- Суд принимает решение об изъятии земельного участка или расторжении договора аренды.
Изъятие земельных участков — это крайняя мера, которой можно избежать, если соблюдать установленные законодательством нормы и правила. Используйте ваши участки по назначению и соблюдайте правила, чтобы избежать неприятных последствий, связанных с возможным изъятием земли.