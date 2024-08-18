Сразу заберут участок: всем, кто владеет землей - новые требования с 1 сентября

Владение земельным участком не только предоставляет права, но и налагает определенные обязанности, которые необходимо строго соблюдать. Рассмотрим, в каких ситуациях у собственников могут изъять земельные участки и что нужно делать, чтобы этого избежать, пишет sevastopolmedia.ru.

Причины для изъятия земельных участков

Изъятие земельных участков — это крайняя мера, которая может быть применена только по решению суда. Это становится актуальным, если собственник не устранил нарушение после получения предписания и был привлечен к административной ответственности. Основные основания для принудительного изъятия участка или расторжения договора аренды указаны в Гражданском и Земельном кодексах Российской Федерации. Ниже приведены основные из этих оснований: