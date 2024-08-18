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Сразу заберут участок: всем, кто владеет землей - новые требования с 1 сентября

Сразу заберут участок: всем, кто владеет землей - новые требования с 1 сентябряФото из архива "Про Города"

Владение земельным участком не только предоставляет права, но и налагает определенные обязанности, которые необходимо строго соблюдать. Рассмотрим, в каких ситуациях у собственников могут изъять земельные участки и что нужно делать, чтобы этого избежать, пишет sevastopolmedia.ru.

Причины для изъятия земельных участков

Изъятие земельных участков — это крайняя мера, которая может быть применена только по решению суда. Это становится актуальным, если собственник не устранил нарушение после получения предписания и был привлечен к административной ответственности. Основные основания для принудительного изъятия участка или расторжения договора аренды указаны в Гражданском и Земельном кодексах Российской Федерации. Ниже приведены основные из этих оснований:

  1. Неиспользование участка в течение трёх лет:
  • Если участок предназначен для жилищного или иного строительства, садоводства или огородничества, но не используется по назначению в течение трёх лет, Росреестр может инициировать процедуру изъятия.
  1. Нарушение целевого назначения:
  • Использование земли не по установленному целевому назначению или в несоответствии с видом разрешённого использования также является основанием для её изъятия.

Контроль за соблюдением целевого назначения и использованием земельных участков усилился. В случае выявления нарушений собственники обязаны оперативно реагировать на предписания об их устранении.

Процедура изъятия

Процедура изъятия земельного участка включает несколько этапов:

  1. Росреестр или другие уполномоченные органы проводят проверку и выявляют нарушение.
  2. Собственнику выдаётся предписание об устранении нарушения в установленный срок.
  3. Если предписание не выполнено, собственник привлекается к административной ответственности.
  4. В случае дальнейшего отказа устранить нарушение, дело передаётся в суд.
  5. Суд принимает решение об изъятии земельного участка или расторжении договора аренды.

Изъятие земельных участков — это крайняя мера, которой можно избежать, если соблюдать установленные законодательством нормы и правила. Используйте ваши участки по назначению и соблюдайте правила, чтобы избежать неприятных последствий, связанных с возможным изъятием земли.

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