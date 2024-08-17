Сосед рассказал, что это лучшее средство, чтобы огурцы давали по тазу плодов, и оказалось, что он на 100 процентов прав
- 07:13 17 августа
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- Служба новостей
На каждом приусадебном участке найдется зола, и это, как утверждают опытные садоводы-огородники, самое эффективное удобрение для огурцов.
Зола содержит множество элементов, которые благотворно сказываются на развитии растений. В их числе калий, кальций, фосфор, магний и другие микроэлементы.
Опытный садовод-огородник Владимир Колевосовский рассказал, что зола в качестве удобрения используется как в сухом виде, так и в форме раствора.
– При использовании золы в сухом виде ее необходимо равномерно тонким слоем распределить по поверхности почвы вокруг растений, – отметил Владимир Колевосовский.
Для приготовления раствора необходимо взять 1 стакан золы и залить его 10 литрами воды. Раствору надо дать настояться в течение суток, после чего его можно использовать для полива огурцов.
Зола помогает огурцам формировать больше завязей благодаря тому, что она улучшает качество почвы и повышает ее плодородие. Кроме того, зола способствует укреплению корневой системы растений и повышению их устойчивости к болезням и вредителям.
Обычно рекомендуется использовать около 100–200 граммов золы на квадратный метр почвы. Если переусердствовать, то произойдет передозировка и результат будет противоположным.
Для удобрения огурцов идеально подойдет древесная зола, которая получилась при сжигании растительных остатков – например, веток, листьев, соломы, сена. Категорически не подходит зола, образованная от сжигания бытовых отходов, так как она может содержать вредные вещества и химические соединения, пишет kubnews.ru.