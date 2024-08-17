Сосед рассказал, что это лучшее средство, чтобы огурцы давали по тазу плодов, и оказалось, что он на 100 процентов прав

Фото из архива "Про Города"

На каждом приусадебном участке найдется зола, и это, как утверждают опытные садоводы-огородники, самое эффективное удобрение для огурцов. Зола содержит множество элементов, которые благотворно сказываются на развитии растений. В их числе калий, кальций, фосфор, магний и другие микроэлементы.

Опытный садовод-огородник Владимир Колевосовский рассказал, что зола в качестве удобрения используется как в сухом виде, так и в форме раствора.

– При использовании золы в сухом виде ее необходимо равномерно тонким слоем распределить по поверхности почвы вокруг растений, – отметил Владимир Колевосовский.

Для приготовления раствора необходимо взять 1 стакан золы и залить его 10 литрами воды. Раствору надо дать настояться в течение суток, после чего его можно использовать для полива огурцов.

Зола помогает огурцам формировать больше завязей благодаря тому, что она улучшает качество почвы и повышает ее плодородие. Кроме того, зола способствует укреплению корневой системы растений и повышению их устойчивости к болезням и вредителям.

Обычно рекомендуется использовать около 100–200 граммов золы на квадратный метр почвы. Если переусердствовать, то произойдет передозировка и результат будет противоположным.