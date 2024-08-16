Выпрашиваю листья хрена по соседям каждое лето: 5 способов использования травы на участке — методы от агронома
- 07:15 16 августа
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- Служба новостей
Хрен — многолетнее растение, которое можно найти на каждом втором дачном участке. Выращивать его рекомендуется в отдельном месте, так как он быстро засоряет почву, размножаясь отводками.
Растение широко используется в пищу для придания острого и неповторимого вкуса. Как применять хрен на участке, рассказала агроном Ксения Давыдова.
Настой из листьев хрена используется для профилактики либо подавления первых признаках фузариоза, фитофторы или кладоспориоза. Одну часть свежих листьев залить 4 частями воды и настаивать три дня. Затем процедить и опрыскать раствором растения.
Если на участке обнаружена колония тли, то можно приготовить средство для обработки. Для этого 1 килограмм свежих листьев измельчить и залить пятью литрами теплой воды. Оставить в темном месте на 2−3 дня. Перед применением каждые 500 грамм раствора разводить в 10 литрах воды.
Крепкий настой из листьев и корней хрена способствует обеззараживанию почвы. Особенно актуально его использовать в теплицах и парниках, где максимально скапливается патогенная микрофлора.
Кроме того, измельчённые листья хрена используют в качестве удобрения. Их необходимо залить водой и оставить в теплом месте для брожения, пишет hibiny.ru.