Выпрашиваю листья хрена по соседям каждое лето: 5 способов использования травы на участке — методы от агронома

Хрен — многолетнее растение, которое можно найти на каждом втором дачном участке. Выращивать его рекомендуется в отдельном месте, так как он быстро засоряет почву, размножаясь отводками.

Растение широко используется в пищу для придания острого и неповторимого вкуса. Как применять хрен на участке, рассказала агроном Ксения Давыдова.