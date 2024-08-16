Готовность картошки к уборке и хранению определяю пальцем: 1 секунда — и все ясно, даже без анализа ботвы

Вегетативный срок поспевания картофеля в среднем составляет 90 дней. Принято считать, что клубни, посаженные в мае, нужно выкапывать в августе. Однако сорт картофеля и условия его произрастания также влияют на сроки созревания урожая. Опытные огородники обращают внимание на одну деталь, которая точно помогает определить — пора или не пора выкапывать картошку.

Красноречивее ботвы о готовности картофеля к сбору говорят сами клубни. В августе многие уже начинают подкапывать кусты и лакомятся молодой картошкой. Чтобы понять, можно ли собрать весь урожай, оторвите от корней любой клубень.