Готовность картошки к уборке и хранению определяю пальцем: 1 секунда — и все ясно, даже без анализа ботвы
- 07:13 16 августа
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- Служба новостей
Вегетативный срок поспевания картофеля в среднем составляет 90 дней. Принято считать, что клубни, посаженные в мае, нужно выкапывать в августе. Однако сорт картофеля и условия его произрастания также влияют на сроки созревания урожая. Опытные огородники обращают внимание на одну деталь, которая точно помогает определить — пора или не пора выкапывать картошку.
Красноречивее ботвы о готовности картофеля к сбору говорят сами клубни. В августе многие уже начинают подкапывать кусты и лакомятся молодой картошкой. Чтобы понять, можно ли собрать весь урожай, оторвите от корней любой клубень.
Зрелый, готовый к длительному хранению картофель отрывается легко. К тому же он обзаводится достаточно плотной кожицей. Потрите клубень пальцем: если кожица сходит, картошке еще можно дать «полежать» в земле.
Плотная кожура чрезвычайно важна, ведь именно она защищает клубни от повреждений при хранении. Нельзя выкапывать картофель со слишком тонкой кожицей, иначе он попросту испортится за зиму.
Что касается ботвы, она должны высохнуть примерно на 70%, полечь и пожелтеть. За 7−10 дней до сбора урожая от ботвы лучше вовсе избавиться, чтобы культура пустила все силы на наращивание клубней и не тратила ресурсы на надземную часть, пишет портал "Хибины".