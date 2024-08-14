Сыктывкарка ударила знакомого карнизом по голове

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Полицейские Сыктывкара выяснили обстоятельства нанесения телесных повреждений. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Коми. По данным ведомства, в полицию Сыктывкара поступила информация от сотрудников "скорой" помощи о госпитализации мужчины 1983 года рождения, жаловавшегося на травму головы, полученную от удара металлическим предметом.

В ходе расследования участковый уполномоченный установил, что в день инцидента пострадавший употреблял алкоголь с подругой. Во время застолья между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Согласно данным, подруга мужчины, уроженка Сыктывкара 1985 года рождения, не удержав эмоции, схватила металлический карниз с кухни и ударила мужчину по голове. Медики впоследствии диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму. Женщина не смогла объяснить причину конфликта и агрессии, сославшись на алкогольное опьянение.