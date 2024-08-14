Сыктывкарка отправится в тюрьму из-за неуплаты алиментов

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37-летняя женщина из Сыктывкара приговорена к 4 месяцам колонии за неуплату алиментов, как сообщила пресс-служба судов Коми. Ранее она уже была осуждена и приговорена к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

Суд обязал ее выплачивать треть дохода в пользу Детского дома им. Католикова для детей-сирот и покинутых детей на содержание двоих несовершеннолетних с 2017 года до их совершеннолетия.

Не имея постоянного дохода и будучи трудоспособной, осужденная не пыталась устроиться на официальную работу, не состояла на учете в центре занятости и не просила помощи в поиске работы. Она не оказывала детям материальной помощи, включая вещи и продукты питания.

В воспитании детей, направленном на их духовное и физическое развитие, а также формирование личностных качеств для жизни в обществе, она также не участвовала.

Общая сумма долга по алиментам составила 1 007 416 рублей.

Женщина признала вину, приговор был вынесен без судебного разбирательства. Безответственную мать направили в колонию.

Адвокат осужденной подал апелляцию, указав на чрезмерную суровость наказания и попросил заменить его на условное.