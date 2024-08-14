Жительница Коми выслушала более 20 доводов мошенников, прежде чем перевела им все свои деньги
- 14:30 14 августа
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- Инесса Богатая
В полицию Усть-Вымского района обратилась 43-летняя гражданка с заявлением о мошенничестве. Прежде чем перевести все свои деньги аферистам, она выслушала доводы 22 злоумышленников. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД Республики Коми.
Женщина пояснила полицейским, что в течение дня ей регулярно звонили люди, представляясь сотрудниками Центробанка, правоохранительных органов и силовых структур.
Мошенники убеждали ее под разными предлогами, что ее деньги под угрозой. Затем они сказали, что из-за утечки конфиденциальной информации по её кредитной карте приходится ежеминутно предотвращать многочисленные попытки оформления кредитов на её имя и снятия средств со счета. В результате "помощники" предложили перевести все деньги на "безопасный" счет.
Стоит отметить, что женщина выслушала доводы 22 абонентов перед тем, как перевела 360 тысяч кредитных средств на чужой банковский счет.
Следственное подразделение полиции Усть-Вымского района возбудило уголовное дело.