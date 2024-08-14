Жительница Коми выслушала более 20 доводов мошенников, прежде чем перевела им все свои деньги

В полицию Усть-Вымского района обратилась 43-летняя гражданка с заявлением о мошенничестве. Прежде чем перевести все свои деньги аферистам, она выслушала доводы 22 злоумышленников. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД Республики Коми.

Женщина пояснила полицейским, что в течение дня ей регулярно звонили люди, представляясь сотрудниками Центробанка, правоохранительных органов и силовых структур.