В Сыктывкаре два таксиста не поделили дорогу

В Сыктывкаре произошла аварийная ситуация с участием двух такси. По сведениям от Управления Госавтоинспекции по Коми, инцидент произошел 13 августа в 15:00.

Ведомство сообщает, что мужчина 26 лет, за рулем такси марки "Renault Logan", двигался по улице Тентюковской от улицы Индустриальной к улице Петрозаводской. Возле дома №110 по улице Тентюковской, водитель не удержал безопасную дистанцию и столкнулся с другим авто марки "Renault Logan", также работающим в такси.