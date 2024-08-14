В Сыктывкаре два таксиста не поделили дорогу
- 13:16 14 августа
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре произошла аварийная ситуация с участием двух такси. По сведениям от Управления Госавтоинспекции по Коми, инцидент произошел 13 августа в 15:00.
Ведомство сообщает, что мужчина 26 лет, за рулем такси марки "Renault Logan", двигался по улице Тентюковской от улицы Индустриальной к улице Петрозаводской. Возле дома №110 по улице Тентюковской, водитель не удержал безопасную дистанцию и столкнулся с другим авто марки "Renault Logan", также работающим в такси.
В результате аварии 58-летняя пассажирка второго "Renault" получила ушиб поясницы. Госпитализация не понадобилась. Спасли женщину от более серьезных травм пристегнутые ремни безопасности.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности. Важно учитывать условия движения и совершать маневры, только убедившись в безопасности для всех участников дорожного движения.