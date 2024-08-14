"Отберут сразу же": в каких случаях могут изъять дачные участки. Признаки неосвоенной земли

Признаками неиспользования участков могут стать хлам, сорняки, разрушенные строения и отсутствие фундамента. Правительство также определило перечень мероприятий по освоению земли. Например, это прополка, вывоз мусора, осушение или полив участка



Росреестр разработал два постановления, которые определяют признаки неиспользуемых земельных участков, а также перечень мероприятий по их освоению. Документы размещены на официальном портале проектов нормативных актов.



Постановления позволят работать новому закону, который подписал президент России Владимир Путин. Он устанавливает предельный срок в три года для освоения собственниками земельных участков в населенных пунктах, а также садоводческих и огороднических товариществах и вступает в силу с 1 марта 2025 года. В случае несвоевременного освоения земельных участков или нецелевого использования собственникам может грозить их изъятие.

«Прежде всего это касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью. Человеку дается три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и т. д.)», — пояснили «РБК-Недвижимости» в пресс-службе Росреестра, который является разработчиком поправок.

Обычно после трех лет собственник начинает использовать землю по назначению (строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения, выращивать сельскохозяйственную продукцию). С этого момента он несет ответственность за неиспользование участка и контрольные органы могут зафиксировать нарушения. Однако если участок пригоден для использования, то человек может использовать его сразу после приобретения прав на него, добавили в ведомстве.



Признаки неиспользования участков

Принятый закон дает право правительству устанавливать признаки неиспользования участков. Эти признаки разработал Росреестр. Согласно проекту документа, земельный участок (в том числе под ИЖС), который предназначается для строительства, может быть признан неиспользуемым:

если в течение двух лет и более на нем не появилось фундамента, подземных конструктивных элементов;

если в течение пяти лет построенное здание не зарегистрировано. Исключение составляют случаи, когда разрешение о строительстве содержит другие сроки.

К признакам неиспользуемых земель с существующими постройками относятся:

неиспользование этих зданий по целевому назначению в течение пяти и более лет;

разрушение или повреждение конструктивных элементов построек (например, разрушена крыша, стены, нет окон или стекол в них), если в течение пяти и более лет не проводился ремонт.

Кроме того, неиспользуемыми, согласно документу, могут быть признаны участки, на которых не предполагается капитального строительства, если:



на земельном участке в течение трех и более лет не осуществляется деятельность, соответствующая правовому режиму земельного участка;

их площадь захламлена мусором, предметами, которые не связаны с использованием земельного участка, или заросла сорняками высотой более 1 м и более чем на 50%.

При этом собственник не проводит работы по очистке участка в течение года и более.

Захламление участка (мусор, сорняки), а также разрушения, перечисленные выше, тоже могут стать причиной признания неиспользования земли для частного приусадебного хозяйства с постройками. При этом в дополнение к этому на участке в течение трех лет и более еще не выращиваются никакие сельскохозяйственные культуры.



Разработанные признаки должны помочь разрешить проблему неиспользуемых земельных участков, считают разработчики.