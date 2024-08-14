"Отберут сразу же": в каких случаях могут изъять дачные участки. Признаки неосвоенной земли
- 15:17 14 августа
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- Служба новостей
Признаками неиспользования участков могут стать хлам, сорняки, разрушенные строения и отсутствие фундамента. Правительство также определило перечень мероприятий по освоению земли. Например, это прополка, вывоз мусора, осушение или полив участка
Росреестр разработал два постановления, которые определяют признаки неиспользуемых земельных участков, а также перечень мероприятий по их освоению. Документы размещены на официальном портале проектов нормативных актов.
Постановления позволят работать новому закону, который подписал президент России Владимир Путин. Он устанавливает предельный срок в три года для освоения собственниками земельных участков в населенных пунктах, а также садоводческих и огороднических товариществах и вступает в силу с 1 марта 2025 года. В случае несвоевременного освоения земельных участков или нецелевого использования собственникам может грозить их изъятие.
«Прежде всего это касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорной растительностью. Человеку дается три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и т. д.)», — пояснили «РБК-Недвижимости» в пресс-службе Росреестра, который является разработчиком поправок.
Обычно после трех лет собственник начинает использовать землю по назначению (строить дом, магазин, объекты рекреационного назначения, выращивать сельскохозяйственную продукцию). С этого момента он несет ответственность за неиспользование участка и контрольные органы могут зафиксировать нарушения. Однако если участок пригоден для использования, то человек может использовать его сразу после приобретения прав на него, добавили в ведомстве.
Признаки неиспользования участков
Принятый закон дает право правительству устанавливать признаки неиспользования участков. Эти признаки разработал Росреестр. Согласно проекту документа, земельный участок (в том числе под ИЖС), который предназначается для строительства, может быть признан неиспользуемым:
- если в течение двух лет и более на нем не появилось фундамента, подземных конструктивных элементов;
- если в течение пяти лет построенное здание не зарегистрировано. Исключение составляют случаи, когда разрешение о строительстве содержит другие сроки.
К признакам неиспользуемых земель с существующими постройками относятся:
- неиспользование этих зданий по целевому назначению в течение пяти и более лет;
- разрушение или повреждение конструктивных элементов построек (например, разрушена крыша, стены, нет окон или стекол в них), если в течение пяти и более лет не проводился ремонт.
Кроме того, неиспользуемыми, согласно документу, могут быть признаны участки, на которых не предполагается капитального строительства, если:
на земельном участке в течение трех и более лет не осуществляется деятельность, соответствующая правовому режиму земельного участка;
их площадь захламлена мусором, предметами, которые не связаны с использованием земельного участка, или заросла сорняками высотой более 1 м и более чем на 50%.
При этом собственник не проводит работы по очистке участка в течение года и более.
Захламление участка (мусор, сорняки), а также разрушения, перечисленные выше, тоже могут стать причиной признания неиспользования земли для частного приусадебного хозяйства с постройками. При этом в дополнение к этому на участке в течение трех лет и более еще не выращиваются никакие сельскохозяйственные культуры.
Разработанные признаки должны помочь разрешить проблему неиспользуемых земельных участков, считают разработчики.
«Это позволит эффективно воздействовать на собственников, которые годами или даже десятилетиями не используют земельные участки. Такие участки, как правило, зарастают борщевиком, на них образовываются свалки, стоят заброшенные, разрушенные или поврежденные здания. На такие участки жалуются соседи. Они становятся небезопасными местами посещения детей и молодежи», — пояснили в пресс-службе Росреестра.
На основе признаков, разработанных Росреестром, инспекторы в ходе проверок смогут сделать вывод о неиспользовании земельного участка.
«Задача принятых норм — не наказание собственников или изъятие у них земельных участков, а именно их возвращение на свои земельные участки для обеспечения надлежащего использования», — отметили в Росреестре.
Пока это проект документа, он еще может быть скорректирован до принятия. Для этого он в том числе и опубликован — чтобы по нему вносились предложения, отметил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко. Что касается содержания, то спорным, по мнению юриста, является первый пункт — случаи, когда на земельном участке отсутствует фундамент, нет признаков капитального строительства.
«Я довольно много случаев знаю, когда люди приобретают участки и какое-то время на них ничего не строят, а размещают там бытовку, приезжают отдыхать. Но при этом ухаживают за участком, платят налог, взносы», — поясняет Ваге Рыбченко. «Получается, что участок в целом используется, расходы по нему несутся, но только на основании того, что в течение двух лет не началось строительство, я считаю, не совсем корректно привлекать человека к какой-то ответственности или считать, что участок может быть отнесен к заброшенным», — добавил эксперт.
По его словам, в такой ситуации могут оказаться люди, которые приобретали землю как инвестицию, чтобы продать потом, или застройщики на загородном рынке, которые могут в течение нескольких лет распродавать землю под застройку. «Ко всем ним будет применяться тот же критерий», — пояснил Рыбченко. Поэтому корректнее использовать эти критерии в совокупности. Например, когда отсутствует строение, а сам участок в сорняках или в мусоре, добавил он.
Мероприятия по освоению
Правительство также определило перечень мероприятий по освоению земельных участков.
К ним относятся:
- Освобождение земельного участка от сорняков, которые препятствуют использованию земли по целевому назначению;
- Освобождение участка от предметов, нахождение которых на земельном участке привело к его захламлению;
- Освобождение участка от различных отходов и мусора;
Осушение земельного участка, понижение уровня грунтовых вод, если участок заболочен, излишне увлажнен, что не позволяет использовать его по назначению;
Увлажнение земельного участка, в случае если земельный участок иссушен;
Производство земляных работ, необходимых для использования участка по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием (разработка грунта, уплотнение и укрепление грунта, вертикальная планировка участка);
Рекультивация земель.
Подготовленный перечень мероприятий позволит собственникам своевременно принять необходимые для соблюдения законодательства меры, считают в Росреестре. Это повысит качество использования земли и даст дополнительную защиту гражданам, чьи участки находятся по соседству с заброшенными и захламленными территориями, а также будет стимулировать граждан в участии в жизни садоводческих и огороднических товариществ, заключили там.
Новые санкции за неиспользование земли закон не вводит. Действующее законодательство также предусматривает административную ответственность за неиспользование по целевому назначению участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства и огородничества (ст. 8.8 КоАП). За такое нарушение для граждан предусмотрен административный штраф в размере 1–1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тыс. руб. Если участок имеет высокую кадастровую стоимость, то сумма будет немаленькая. Кроме того, это не только штраф, но и предписание на устранение нарушений, отмечает Ваге Рыбченко.
«Здесь, скорее, попытка сделать так, чтобы существующие механизмы работали. Но пока большой вопрос, кто будет заниматься выявлением этих критериев на практике, как, например, измерять, что участок зарос на 50% сорняками», — подтытожил он, передает РБК.