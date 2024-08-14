Положила лавровый лист в карман — и зажила спокойно: вот что произошло — разница чувствуется сразу

Лавровый лист — не просто специя, которая улучшает вкус блюд и придает им приятный аромат. С пользой его можно использовать и в хозяйстве, а некоторые люди придают лавру даже магическую силу.

Дело в том, что издревле растение ассоциировали с победой, силой, волей. Недаром древнеримские правители и полководцы носили на голове лавровый венец. Лавровым дымом окуривали дома, чтобы изгнать «нечистую силу» и болезни.