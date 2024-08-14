Положила лавровый лист в карман — и зажила спокойно: вот что произошло — разница чувствуется сразу
- 11:05 14 августа
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- Служба новостей
Лавровый лист — не просто специя, которая улучшает вкус блюд и придает им приятный аромат. С пользой его можно использовать и в хозяйстве, а некоторые люди придают лавру даже магическую силу.
Дело в том, что издревле растение ассоциировали с победой, силой, волей. Недаром древнеримские правители и полководцы носили на голове лавровый венец. Лавровым дымом окуривали дома, чтобы изгнать «нечистую силу» и болезни.
Сегодня эзотерики рекомендуют держать лавровый листочек во внутреннем кармане одежды. Есть поверье, что он будет работать «магнитом» для приятных перемен в жизни и привлечения успеха, сообщает автор канала «Сила Слов и Мыслей».
Для тех, кто не верит в магию, также имеется причина рассовать лавровые листья по карманам одежды. В этом действии есть и практический смысл.
Аромат лаврового листа невыносим для многих насекомых-вредителей, а для личинок платяной моли он просто губителен. Лавр благородный, разложенный на полках шкафов и в карманах шерстяной и меховой одежды, защитит вас от пожирающих ткани насекомых на целых полгода.
Для пущего эффекта можно приготовить отвар лавра и протирать им полки и стенки шкафов во время уборки. К тому же это придаст приятный древесный аромат белью и продезинфицирует поверхности, пишет hibiny.ru.