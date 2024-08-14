Всю жизнь моем посуду неправильно: вот, что нужно добавить на губку

Чистая и сверкающая посуда — это не только приятно, но безопасно для здоровья. Однако со временем даже самые лучшие моющие средства не могут справиться с налётом и пятнами. В этом случае можно воспользоваться народными средствами.

1. Кожура цитрусовых: содержит эфирные масла, которые обладают очищающими свойствами. Чтобы использовать кожуру для очистки посуды, нужно натереть её на мелкой тёрке и смешать с небольшим количеством воды. Полученную кашицеобразную массу нанести на загрязнённую поверхность и оставить на несколько минут, затем смыть тёплой водой.