Всю жизнь моем посуду неправильно: вот, что нужно добавить на губку
- 11:04 14 августа
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- Служба новостей
Чистая и сверкающая посуда — это не только приятно, но безопасно для здоровья. Однако со временем даже самые лучшие моющие средства не могут справиться с налётом и пятнами. В этом случае можно воспользоваться народными средствами.
1. Кожура цитрусовых: содержит эфирные масла, которые обладают очищающими свойствами. Чтобы использовать кожуру для очистки посуды, нужно натереть её на мелкой тёрке и смешать с небольшим количеством воды. Полученную кашицеобразную массу нанести на загрязнённую поверхность и оставить на несколько минут, затем смыть тёплой водой.
2. Хозяйственное мыло: его нужно натереть на тёрке и растворить в воде. Полученный раствор следует нагреть в микроволновой печи в течение нескольких минут. Пар размягчит загрязнения, которые можно будет легко удалить губкой. После очистки поверхность посуды нужно промыть чистой водой.
3. Лимонный сок: также хорошо справляется с жиром и налётом. Для приготовления раствора нужно выдавить сок из одного лимона и смешать его с водой. Далее следует протереть поверхность посуды, а затем ополоснуть её чистой водой.
4. Сода: нужно развести ее с водой до получения массы. Следует нанести на загрязнённые участки посуды и оставить на несколько минут. Затем поверхность нужно протереть влажной губкой и ополоснуть чистой водой. Сода хорошо удаляет жир, налёт и пятна.
Рецепт смешанного раствора для блеска посуды:
— 100 мл воды;
— несколько капель нашатырного спирта;
— лимонный сок;
— сода.
Все компоненты нужно тщательно перемешать и нанести на очищаемую поверхность с помощью мягкой ткани. После этого поверхность следует протереть сухой тканью для придания дополнительного блеска, пишет sevastopolmedia.ru.