"Придется делиться": пенсионеров, которые живут одни в своей квартире, ждет сюрприз уже с 15 августа

Фото из архива "Про Города"

Забота о старшем поколении - одна из важнейших задач современного общества. Особенно уязвимыми в этом плане являются одинокие пожилые люди, которые зачастую не могут позаботиться о себе самостоятельно. Именно этой категории граждан власти решили оказать помощь в рамках нового экспериментального проекта, о деталях которого рассказывает пенсионный эксперт Сергей Власов. По словам специалиста, речь идет о масштабной инициативе, запущенной в различных регионах страны. Ее суть заключается в том, что одиноким пенсионерам будут предоставляться специальные устройства, способные автоматически вызывать помощь в случае экстренной ситуации. Однако за эту услугу пожилым гражданам придется делиться своими личными данными.

Гаджет за личную информацию

Как объясняет Сергей Власов, главная цель проекта - обеспечить достойный уход и безопасность для пожилых людей, лишенных постоянной поддержки родных и близких. Ведь одинокие пенсионеры особенно уязвимы в случае внезапного ухудшения здоровья или бытовых травм.

Для решения этой проблемы им будут выдаваться специальные устройства, выполненные в виде браслетов или кулонов. Внутри этих гаджетов встроены датчики, способные зафиксировать падение человека и автоматически вызвать экстренную помощь. Причем служба реагирования будет работать круглосуточно, чтобы оперативно прийти на помощь пенсионеру.

Однако, как отмечает эксперт, получить эту полезную услугу одинокие пожилые люди смогут лишь на условиях обмена - они должны будут предоставить организаторам проекта доступ к личным данным.

Кому доступен "тревожный браслет"?

Воспользоваться новым предложением смогут одинокие пенсионеры, соответствующие определенным критериям. Так, право на получение специального устройства получат женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, проживающие в квартире без сторонней помощи.

По словам Сергея Власова, многие одинокие пожилые граждане уже с 11 августа текущего года станут обладателями столь необходимых им «тревожных браслетов». Таким образом власти рассчитывают обеспечить достойные условия жизни для этой наиболее уязвимой категории населения.

Безопасность или неприкосновенность?

Безусловно, новый проект призван решить целый ряд важных социальных проблем. Предоставление одиноким пенсионерам специальных устройств, способных в экстренной ситуации автоматически вызвать помощь, действительно может стать серьезным подспорьем для пожилых людей.

Однако вместе с тем такая инициатива поднимает вопросы о приватности личных данных граждан. Ведь для получения устройства пенсионеры будут вынуждены предоставить организаторам доступ к своей персональной информации. И остается неясным, каким образом эти сведения будут храниться и использоваться в дальнейшем.

Эксперты отмечают, что подобные обмены всегда таят в себе определенные риски, связанные с безопасностью конфиденциальных данных. Поэтому перед принятием решения об участии в проекте пожилым гражданам стоит внимательно ознакомиться со всеми условиями и положениями программы.