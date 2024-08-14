Мало не покажется никому: Вильфанд рассказал, когда начнется Ла-Нинья и к чему оно приведет

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что угроза начала Ла-Нинья осенью составляет 60-70% , однако ее влияние на атмосферу будет меньше оказываться из-за высокой температуры Мирового океана вне тропиков. Это связано с тем, что предшествующее явление Эль-Ниньо было настолько интенсивным, что привело к экстремально теплой воде в умеренных широтах Тихого и Атлантического океанов, что приводит к изменению глобальной глобальной температуры.

Вильфанд также отметил, что 2024 год уже побил температурные рекорды 2023 года, и вполне вероятно, что такая тенденция сохранится до конца года. Несмотря на ожидания, что Ла-Нинья может немного замедлить рост температуры, климатологи считают, что глобальное потепление будет продолжаться, и в ближайшие месяцы не ожидается значительного похолодания.