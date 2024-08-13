Девственные леса Коми стали одними из самых известных "мест силы" в России

С начала 2024 года "Молодежная палата" реализует проект "Места силы России". По результатам народного голосования, нетронутые леса Республики Коми вошли в ТОП-50 лучших мест нашей страны, о чем сообщили в Минэкономразвития Коми.

На втором этапе будет отобрано десять лучших мест. Республика Коми имеет все шансы оказаться в числе победителей. Чтобы проголосовать, переходите по ссылке — http: //10mestasil.ru.