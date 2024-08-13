Девственные леса Коми стали одними из самых известных "мест силы" в России
- 23:20 13 августа
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- Инесса Богатая
С начала 2024 года "Молодежная палата" реализует проект "Места силы России". По результатам народного голосования, нетронутые леса Республики Коми вошли в ТОП-50 лучших мест нашей страны, о чем сообщили в Минэкономразвития Коми.
На втором этапе будет отобрано десять лучших мест. Республика Коми имеет все шансы оказаться в числе победителей. Чтобы проголосовать, переходите по ссылке — http: //10mestasil.ru.
Проект осуществляется в рамках федеральной инициативы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", являющейся частью нацпроекта "Образование" по поручению президента России. Его задача — познакомить жителей России с уникальными природными и искусственными объектами, обладающими высоким туристическим потенциалом и значимыми историческими, культурными и духовными ценностями для народов нашей страны.