В Инте полицейские изъяли полкилограмма пороха у местного жителя

В Инте правоохранительные органы задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. В его жилье обнаружили две металлические банки, содержащие бездымный порох весом 500 граммов, на который у задержанного не было разрешительных документов.

Следователи ОМВД России "Интинский" возбудили уголовное дело против интинца. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.