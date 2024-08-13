В Инте полицейские изъяли полкилограмма пороха у местного жителя
- 17:30 13 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
В Инте правоохранительные органы задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. В его жилье обнаружили две металлические банки, содержащие бездымный порох весом 500 граммов, на который у задержанного не было разрешительных документов.
Следователи ОМВД России "Интинский" возбудили уголовное дело против интинца. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
МВД по республике напоминает жителям Коми, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатку, избегают уголовной ответственности.
Если у вас есть информация о незаконном обороте оружия или взрывчатых веществ, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию по телефонам "02" или "102" с мобильного.