Соседи возят навоз тачками, а я просто разбрасываю в огороде эти семена – и сижу спокойно: почва сама восстанавливается

Да, ребята, это зрелище не для слабонервных, когда мои соседи начинают удобрять свой участок. По старой памяти запрягаются в тачку и таскают навоз на огород.

Картина, я вам скажу, еще та. Да и вонь по округе стоит такая, что, как говорят в народе, хоть святых выноси. К счастью, я решил эту проблему следующим способом.