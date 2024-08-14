Соседи возят навоз тачками, а я просто разбрасываю в огороде эти семена – и сижу спокойно: почва сама восстанавливается
- 07:13 14 августа
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- Служба новостей
Да, ребята, это зрелище не для слабонервных, когда мои соседи начинают удобрять свой участок. По старой памяти запрягаются в тачку и таскают навоз на огород.
Картина, я вам скажу, еще та. Да и вонь по округе стоит такая, что, как говорят в народе, хоть святых выноси. К счастью, я решил эту проблему следующим способом.
В данном случае речь идет об участке земли, на котором был недавно убран картофель. Эта культура реально вытягивает из земли все соки, и нужно восстановить плодородие почвы, пишет kubnews.ru.
Выход мне подсказал агроном одного из крупных растениеводческих хозяйств Краснодарского края. Он поведал об агротехническом приеме, который легко и просто способен заменить машину навоза и вернуть грунту плодородность!
Итак, в этом важном деле на помощь придут сидераты бобовых и злаковых культур. Дело в том, что они являются незаменимыми помощниками в процессе оздоровления грунта и повышения его качества.
При этом растения не требуют абсолютно никакого ухода или определенных условий выращивания! А это как раз то, что нам и надо, не так ли?
После того, как урожай картофеля будет собран, участок разрыхлите и засыпьте его семенами ржи, вики или люцерны. Благодаря смеси зерновых и бобовых культур, почва не только насытится утраченными элементами, но и восстановит свою структуру — станет рыхлой и легкой.
Кроме того, сидераты помогут вам легко и просто справиться с сорняками. А вы пользуетесь таким приемом? Или продолжаете удобрять участок навозом? Или минеральными удобрениями?