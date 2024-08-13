В Печоре сотрудники ГАИ устроили погоню за нетрезвым водителем "SUZUKI"

В Печоре на одной из центральных улиц инспекторы ДПС заметили неуверенно двигающуюся автомашину "SUZUKI", которая при выезде со двора не остановилась по требованию полиции и попыталась скрыться. Включив специальные сигналы, полицейские начали преследование и вскоре остановили автомобиль на ул. Социалистическая.

Водителем оказался 34-летний местный житель с явными признаками опьянения. Он отказался пройти медосвидетельствование. Выяснилось, что в 2018 году он уже был лишен водительских прав за подобное нарушение и не получал новое удостоверение.