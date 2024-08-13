В Печоре сотрудники ГАИ устроили погоню за нетрезвым водителем "SUZUKI"
- 16:30 13 августа
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- Инесса Богатая
В Печоре на одной из центральных улиц инспекторы ДПС заметили неуверенно двигающуюся автомашину "SUZUKI", которая при выезде со двора не остановилась по требованию полиции и попыталась скрыться. Включив специальные сигналы, полицейские начали преследование и вскоре остановили автомобиль на ул. Социалистическая.
Водителем оказался 34-летний местный житель с явными признаками опьянения. Он отказался пройти медосвидетельствование. Выяснилось, что в 2018 году он уже был лишен водительских прав за подобное нарушение и не получал новое удостоверение.
В отношении водителя иномарки составили четыре административных протокола. Автомобиль отправили на спецтоянку.
Госавтоинспекция призывает граждан информировать полицию о нетрезвых водителях, позвонив ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам 02 (020, 102 с мобильного).