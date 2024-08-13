В Сыктывкаре 39-летний мужчина отправился на рыбалку с товарищами и исчез

В Сыктывкаре мужчина ушел с товарищами на рыбалку и пропал без вести. В его поисках участвуют волонтеры "Лиза Алерт" в Коми.

В столице Коми разыскивают 39-летнего Аркадия Грицаенко. По словам его жены, он отправился на рыбалку с друзьями в район ЛДК в Лесозаводе, но затем сел в лодку и в одиночку направился к мостку в поселке Краснозатонский. Неожиданно он решил оставить все свое оборудование у моста, сложил его и ушел. После 9 утра 11 августа связь с ним пропала.