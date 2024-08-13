В Сыктывкаре 39-летний мужчина отправился на рыбалку с товарищами и исчез
- 14:45 13 августа
- 12+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре мужчина ушел с товарищами на рыбалку и пропал без вести. В его поисках участвуют волонтеры "Лиза Алерт" в Коми.
В столице Коми разыскивают 39-летнего Аркадия Грицаенко. По словам его жены, он отправился на рыбалку с друзьями в район ЛДК в Лесозаводе, но затем сел в лодку и в одиночку направился к мостку в поселке Краснозатонский. Неожиданно он решил оставить все свое оборудование у моста, сложил его и ушел. После 9 утра 11 августа связь с ним пропала.
Приметы пропавшего: бордовая футболка с длинным рукавом, светло-серые штаны и черные сапоги. Рост Аркадия — 192 см, телосложение нормальное, волосы черные с проседью, глаза серо-зеленые.
Просим делиться любой информацией о сыктывкарце по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по России) или 112.