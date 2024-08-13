"Не мясо, а сплошная химия": Эксперты назвали худший бренд филе цыпленка
- 23:37 13 августа
- 12+
- Служба новостей
В современном мире потребители все чаще задаются вопросом о реальном составе продуктов, которые они покупают. Это особенно актуально для мясных продуктов, где производители нередко используют различные добавки и консерванты для увеличения срока годности и улучшения внешнего вида товара. Недавнее исследование Росконтроля выявило проблемы в одном из товаров – курином филе брендa "Мираторг".
Куриное филе без кожи от "Мираторг" оказалось на последнем месте по сравнению с продукцией других производителей.
Положительные аспекты:
- отсутствие следов чужеродных ДНК;
- отсутствие консервантов;
- соответствие заявленной пищевой ценности;
- нормальная влажность;
- фактический вес соответствует указанному.
Отрицательные аспекты:
- обнаружены следы антибиотиков;
- присутствует хлороформ;
- начало процесса порчи;
- проблемы с органолептическими свойствами;
- недочёты в маркировке.
Мнения потребителей по этому продукту неоднозначны. Несмотря на несколько положительных характеристик, таких как отсутствие чужеродных ДНК и консервантов, а также соответствие заявленной пищевой ценности, данное куриное филе имеет существенные недостатки.
Основная проблема заключается в наличии следов антибиотиков и хлороформа, что ставит под сомнение его качество и безопасность. Также были отмечены недочёты в органолептике и маркировке, а иногда даже случаи порчи продукта.
Таким образом, куриное филе от бренда "Мираторг" трудно рекомендовать как надёжный и качественный выбор. Потребителям стоит рассмотреть продукцию других производителей, придерживающихся более высоких стандартов безопасности и свежести, пишет progoroduhta.ru.