Моими гортензиями и рододендронами любуется вся улица: секрет в уксусе и огуречном рассоле

Голубика, черника, папоротник и, конечно, прекрасные азалии, рододендроны и гортензии хорошо себя чувствуют только на кислых почвах, а создать им комфортные условия довольно просто.

– Закисление почвы является важным этапом в выращивании некоторых растений, таких как голубика и ряд цветочных культур. Это связано с тем, что данные растения предпочитают кислую почву с уровнем pH от 4 до 5, а в большинстве случаев наши почвы, за исключением тех, которые находятся на месте влажных лесов, нейтральны. Чаще всего для закисления используют лимонную или щавелевую кислоты. В первом случае на ведро воды берут 2 чайные ложки, во втором – 1, этим объемом обрабатывают 3 квадратных метра либо поливают под каждый куст по 2 литра. Однако перед тем, как начать такие обработки, необходимо знать уровень кислотности почвы, чтобы не переусердствовать, так как в этом случае растения могут погибнуть. Для анализа желательно обратиться в лабораторию или сделать его самостоятельно, используя обычные лакмусовые индикаторы, которые доступны в садовых магазинах, – комментирует агроном-почвовед кандидат биологических наук Алексей Подносов.