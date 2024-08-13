Моими гортензиями и рододендронами любуется вся улица: секрет в уксусе и огуречном рассоле
- 21:30 13 августа
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Голубика, черника, папоротник и, конечно, прекрасные азалии, рододендроны и гортензии хорошо себя чувствуют только на кислых почвах, а создать им комфортные условия довольно просто.
– Закисление почвы является важным этапом в выращивании некоторых растений, таких как голубика и ряд цветочных культур. Это связано с тем, что данные растения предпочитают кислую почву с уровнем pH от 4 до 5, а в большинстве случаев наши почвы, за исключением тех, которые находятся на месте влажных лесов, нейтральны. Чаще всего для закисления используют лимонную или щавелевую кислоты. В первом случае на ведро воды берут 2 чайные ложки, во втором – 1, этим объемом обрабатывают 3 квадратных метра либо поливают под каждый куст по 2 литра. Однако перед тем, как начать такие обработки, необходимо знать уровень кислотности почвы, чтобы не переусердствовать, так как в этом случае растения могут погибнуть. Для анализа желательно обратиться в лабораторию или сделать его самостоятельно, используя обычные лакмусовые индикаторы, которые доступны в садовых магазинах, – комментирует агроном-почвовед кандидат биологических наук Алексей Подносов.
Можно заменить лимонку на еще более органический продукт. Например, взять для этих целей обычный огуречный рассол. Перед тем как внести его под корень цветочных кустов или голубики, хорошо пролейте почву обычной водой. Для первого раза будет достаточно 1 стакана под каждый куст. Затем, проследив за состоянием растения, процедуру можно повторить через пару недель.
Но самый доступный кислый ингредиент – столовый 9-процентный уксус. Разведите 250 мл в ведре воды и обработайте почву как с лимонной кислотой. Гортензии и рододендроны покажут вам и окружающим всю свою красоту, а голубика отблагодарит богатым урожаем, пишет kubnews.ru.