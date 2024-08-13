"Адская жара вернется с 15 августа, но с новым сюрпризом". Синоптики дали новый неутешительный прогноз

В последние дни температурные показатели вернулись к привычным значениям, однако ситуация с климатом в нашей стране внушает серьёзные опасения. Синоптики предсказывают скорое возвращение аномально высоких температур, которые могут сопровождаться новыми, непредсказуемыми характеристиками.

На Дальнем Востоке, где недавно наблюдался кратковременный спад жары, уже в ближайшие дни ожидается новая волна зноя. Во Владивостоке, например, к середине августа температура вновь поднимется до 30 градусов и выше, а уровень осадков существенно снизится. Это приведёт к крайне сухой и пожароопасной обстановке.