"Теперь полный запрет": в Анапе больше нельзя купаться, и вот почему - смертельная опасность

В Анапе введены временные ограничения на купание на всех пляжах из-за штормовой погоды и сильного донного течения. Власти настоятельно просят жителей и гостей города воздержаться от посещения моря, чтобы не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.

Особенное внимание необходимо уделить детям: взрослым настоятельно рекомендуется следить за ними и не выпускать из виду. Несмотря на запрет на купание, температура морской воды в районе пляжей Анапы составляет в среднем +27 градусов, а дневная температура воздуха достигает +33.