"Теперь полный запрет": в Анапе больше нельзя купаться, и вот почему - смертельная опасность
- 15:17 13 августа
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- Служба новостей
В Анапе введены временные ограничения на купание на всех пляжах из-за штормовой погоды и сильного донного течения. Власти настоятельно просят жителей и гостей города воздержаться от посещения моря, чтобы не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.
Особенное внимание необходимо уделить детям: взрослым настоятельно рекомендуется следить за ними и не выпускать из виду. Несмотря на запрет на купание, температура морской воды в районе пляжей Анапы составляет в среднем +27 градусов, а дневная температура воздуха достигает +33.
Пожалуйста, соблюдайте временные ограничения и берегите себя и своих близких в эти небезопасные дни. Важно помнить, что лучше подождать улучшения условий, чем рисковать здоровьем ради минутного удовольствия, сообщает anapa.media.