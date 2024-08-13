В Сыктывкаре автобусные маршруты № 6 и № 20 будут курсировать по измененным маршрутам

Расписание и маршруты автобусов № 6 и № 20 в Сыктывкаре сохранятся в прежнем виде. Их движение возобновится сегодня, 13 августа. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.

Согласно данным мэрии, одновременно с этим маршруты № 8 и № 10 продолжат действовать по измененным схемам: