В Сыктывкаре автобусные маршруты № 6 и № 20 будут курсировать по измененным маршрутам
- 11:45 13 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Расписание и маршруты автобусов № 6 и № 20 в Сыктывкаре сохранятся в прежнем виде. Их движение возобновится сегодня, 13 августа. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.
Согласно данным мэрии, одновременно с этим маршруты № 8 и № 10 продолжат действовать по измененным схемам:
– автобусы № 8 будут курсировать по маршруту "Росгосстрах – Школа № 33";
– автобусы № 10 будут ходить по маршруту "ж/д вокзал – Аэровокзал".
Расписание маршрутов № 8 и № 10 будет обнародовано в скором времени.
Напомним, что решение о возобновлении автобусных маршрутов № 6 и № 20, а также изменении схем маршрутов № 8 и № 10 было принято после встречи представителей городской администрации с жителями улиц Ручейная, Панева и Дырнос.