Свыше 74 тысяч жителей Коми заменили бумажные трудовые книжки на электронные

Согласно данным на август 2024 года, более 74 тысяч жителей Коми пользуются электронными трудовыми книжками (ЭТК), в то время как в 2020 году было подано всего 16 тысяч заявлений на их перевод в цифровой формат. Информацию предоставила пресс-служба ОСФР по Коми.

ЭТК содержит ту же информацию, что и бумажная трудовая книжка, но предлагает высокий уровень безопасности хранения данных и обеспечивает постоянный доступ к информации для работников и работодателей.