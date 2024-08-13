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Свыше 74 тысяч жителей Коми заменили бумажные трудовые книжки на электронные

Свыше 74 тысяч жителей Коми заменили бумажные трудовые книжки на электронныеФото из архива

Согласно данным на август 2024 года, более 74 тысяч жителей Коми пользуются электронными трудовыми книжками (ЭТК), в то время как в 2020 году было подано всего 16 тысяч заявлений на их перевод в цифровой формат. Информацию предоставила пресс-служба ОСФР по Коми.

ЭТК содержит ту же информацию, что и бумажная трудовая книжка, но предлагает высокий уровень безопасности хранения данных и обеспечивает постоянный доступ к информации для работников и работодателей.

Чтобы получить выписку из ЭТК, нужно зайти на портал госуслуг, выбрать раздел "Справки и выписки", услугу "Выписка из электронной трудовой книжки" и затем "Заказать выписку". Документ поступит в личный кабинет в формате pdf и будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажная версия.

Переход на ЭТК добровольный и осуществляется по заявлению работника, за исключением тех, кто начал работать с 2021 года — их данные автоматически ведутся в электронном виде. За консультацией можно обращаться в Отделение Социального фонда России по Коми по телефону 8 800 2000 766.

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