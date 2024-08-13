Свыше 74 тысяч жителей Коми заменили бумажные трудовые книжки на электронные
- 10:50 13 августа
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- Инесса Богатая
Согласно данным на август 2024 года, более 74 тысяч жителей Коми пользуются электронными трудовыми книжками (ЭТК), в то время как в 2020 году было подано всего 16 тысяч заявлений на их перевод в цифровой формат. Информацию предоставила пресс-служба ОСФР по Коми.
ЭТК содержит ту же информацию, что и бумажная трудовая книжка, но предлагает высокий уровень безопасности хранения данных и обеспечивает постоянный доступ к информации для работников и работодателей.
Чтобы получить выписку из ЭТК, нужно зайти на портал госуслуг, выбрать раздел "Справки и выписки", услугу "Выписка из электронной трудовой книжки" и затем "Заказать выписку". Документ поступит в личный кабинет в формате pdf и будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажная версия.
Переход на ЭТК добровольный и осуществляется по заявлению работника, за исключением тех, кто начал работать с 2021 года — их данные автоматически ведутся в электронном виде. За консультацией можно обращаться в Отделение Социального фонда России по Коми по телефону 8 800 2000 766.