С 1 сентября это будет строго запрещено: в школах начнет действовать новое жесткое правило для учеников

Фото из архива "Про Города"

Школьников и их родителей предупредли С началом нового 2024-2025 учебного года в российских школах произойдут масштабные изменения, призванные повысить дисциплину, сосредоточенность учащихся на учебе и обеспечить более безопасную и благоприятную образовательную среду. Одним из ключевых нововведений станет полный запрет на использование мобильных телефонов и умных часов во время занятий.

Запрет на гаджеты: строгие рамки и исключения

Новое правило будет применяться ко всем ученикам, независимо от их возраста или класса. Исключение сделают лишь для перемен и действительно экстренных ситуаций, когда необходимо совершить звонок или отправить срочное сообщение.

Каждая школа сама определит критерии таких экстренных случаев и зафиксирует их в локальных нормативных актах. Таким образом, трактовка допустимого использования гаджетов может немного различаться в разных учебных заведениях. Тем не менее, общий принцип полного запрета на мобильники и смарт-часы в ходе уроков остается неизменным.

Укрепление дисциплины: новые требования к поведению

Кроме того, с нового учебного года в школах будет значительно усилен контроль за дисциплиной учащихся. В правила внутреннего распорядка будут внесены новые требования к поведению на занятиях. Это позволит педагогам эффективнее защищаться от любых проявлений психологического или физического давления со стороны учеников.

Эти меры направлены на создание более спокойной, безопасной и комфортной образовательной среды. Ожидается, что они помогут сократить случаи нарушения дисциплины, повысить концентрацию внимания школьников на учебном процессе и в целом улучшить качество обучения.

Мобильные гаджеты: актуальная дискуссия

Вопрос об использовании мобильных телефонов и других гаджетов в школах уже давно является предметом активной дискуссии в образовательном сообществе и среди родителей. Сторонники запрета утверждают, что постоянное присутствие смартфонов на уроках отвлекает учащихся, мешает им сосредоточиться на учебе и снижает успеваемость. Кроме того, существуют риски кибербуллинга, несанкционированной фото- и видеосъемки.

В то же время противники введения таких ограничений считают, что мобильные устройства могут быть полезным инструментом в образовательном процессе. Они позволяют быстро находить информацию, использовать образовательные приложения и даже выполнять некоторые задания. Поэтому, по их мнению, гаджеты следует не запрещать, а научить детей ответственно и эффективно их применять.

Компромиссным решением, которое уже опробовано в ряде школ, является разрешение использовать гаджеты только во время перемен, а на уроках - только по указанию учителя в образовательных целях. Новые правила, вводимые в российских школах, можно рассматривать как шаг в этом направлении.