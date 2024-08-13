Гель для стирки больше не покупаю: готовлю его дома из 2-х компонентов — вещи отстирывает великолепно

Для стирки белья вовсе не обязательно приобретать готовые гели для стирки. Можно сделать его самостоятельно из двух простых ингредиентов. Рецептом поделился Дзен-канал "Лайфхакер".

Вам понадобятся хозяйственное мыло и сода. Поставьте на плиту две кастрюли: в одну налейте 3 литра воды, в другую — 1 литр. В первую ёмкость добавьте 100 г кальцинированной соды, а во вторую — 100 г хозяйственного мыла. Хорошо растворите все компоненты. Соедините растворы из двух кастрюль. Поварите 1−1,5 минуты, после чего остудите его.