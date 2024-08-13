Гель для стирки больше не покупаю: готовлю его дома из 2-х компонентов — вещи отстирывает великолепно
- 11:05 13 августа
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- Служба новостей
Для стирки белья вовсе не обязательно приобретать готовые гели для стирки. Можно сделать его самостоятельно из двух простых ингредиентов. Рецептом поделился Дзен-канал "Лайфхакер".
Вам понадобятся хозяйственное мыло и сода. Поставьте на плиту две кастрюли: в одну налейте 3 литра воды, в другую — 1 литр. В первую ёмкость добавьте 100 г кальцинированной соды, а во вторую — 100 г хозяйственного мыла. Хорошо растворите все компоненты. Соедините растворы из двух кастрюль. Поварите 1−1,5 минуты, после чего остудите его.
Раствор загустеет и станет желейным. Это означает, что он достиг необходимой степени вязкости и готов к применению. Прозрачность раствора может слегка измениться, но это не влияет на его функциональность.
Применяйте при стирке любых тканей, кроме шерсти и шёлка. Также средством можно мыть сантехнику и плитку.
Для удобства перелейте гель в бутылки. Храните средство в холодильнике. Добавляйте гель в два раза больше, чем обычный порошок для стирки.
Это средство имеет натуральный состав. Оно не содержит вредных химических веществ, которые могут раздражать кожу и вызывать аллергию. Стоимость домашнего геля для стирки значительно ниже, чем покупных средств. Вы сэкономите не только деньги, но и время, которое обычно тратится на походы в магазин, пишет портал hibiny.ru.