Кардиолог из Коми рекомендовала 40-летним проверить уровень холестерина

Фото редакции

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности в мире, и профилактика играет ключевую роль в их предотвращении. В связи с этим кардиологи настоятельно рекомендуют людям старше 40 лет регулярно проверять уровень холестерина и следить за артериальным давлением. Эти показатели могут указывать на риск развития заболеваний сердца и сосудов, что особенно важно для поддержания здоровья в зрелом возрасте.

Татьяна Нужная, заведующая отделением кардиологии №2 Клинического кардиологического диспансера в Республике Коми, в интервью Центру медицинской профилактики рассказала о важности здорового образа жизни и регулярного контроля показателей здоровья. Она подчеркнула, что первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний заключается в поддержании здорового образа жизни, который включает отказ от вредных привычек, правильное питание и регулярные физические нагрузки. Такие меры необходимы всем людям, независимо от наличия или отсутствия у них заболеваний сердца и сосудов.

Однако, если у человека уже имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, необходимо предпринимать дополнительные меры для предотвращения их прогрессирования. Один из важнейших аспектов контроля — это регулярное измерение артериального давления. По словам Татьяны Нужной, нормальное давление должно быть ниже 130 на 80 мм рт. ст. Превышение этих показателей может указывать на повышенный риск развития осложнений, таких как инфаркт или инсульт.

Не менее важным показателем является уровень холестерина. Холестерин — это жироподобное вещество, которое играет важную роль в организме. Он входит в состав клеточных мембран, участвует в синтезе гормонов и служит переносчиком различных веществ, включая витамины. 80% холестерина вырабатывается печенью, а оставшиеся 20% поступают с пищей. Однако как дефицит, так и избыток холестерина могут привести к развитию заболеваний.

Для того чтобы контролировать уровень холестерина, рекомендуется сдавать анализ крови на липидограмму. Этот анализ позволяет определить концентрацию различных фракций холестерина в крови, включая «плохой» (липопротеины низкой плотности) и «хороший» (липопротеины высокой плотности) холестерин. Соотношение этих показателей важно для оценки риска атеросклероза — заболевания, при котором на стенках артерий образуются холестериновые бляшки, сужающие просвет сосудов и препятствующие нормальному кровотоку.

Татьяна Нужная особо отметила, что контроль уровня холестерина особенно важен для людей старше 40 лет. В этом возрасте начинается естественное снижение метаболической активности организма, что может привести к увеличению уровня холестерина и повышению артериального давления. Регулярные проверки позволяют своевременно обнаружить отклонения и предпринять меры по их коррекции.