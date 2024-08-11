Циклон со стороны Балтики скоро принесет в Коми холодные дожди

На предстоящей неделе в Республике Коми ожидается значительное изменение погодных условий. Синоптики из регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют постепенное снижение температур и усиление осадков.

Это связано с тем, что антициклон, обеспечивавший региону относительно сухие и теплые дни, начнет отступать под натиском циклона, который принесет с собой дожди и прохладу.