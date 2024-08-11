Циклон со стороны Балтики скоро принесет в Коми холодные дожди
- 21:45 11 августа
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- Дмитрий Толстенёв
На предстоящей неделе в Республике Коми ожидается значительное изменение погодных условий. Синоптики из регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют постепенное снижение температур и усиление осадков.
Это связано с тем, что антициклон, обеспечивавший региону относительно сухие и теплые дни, начнет отступать под натиском циклона, который принесет с собой дожди и прохладу.
В течение дня температурный фон в Коми будет находиться в пределах 15-20°C. Несмотря на снижение температуры, дневные часы всё ещё будут достаточно комфортными для прогулок и работы на свежем воздухе. Однако жителям республики стоит учесть возможность дождей, которые могут сделать пребывание на улице менее приятным. Умеренные осадки прогнозируются преимущественно в северных и центральных районах, тогда как на юге республики дожди будут более локальными и кратковременными.
Ночные температуры опустятся до 6°C, что, по мнению метеорологов, является типичным показателем для этого времени года в Коми. Однако в некоторых районах, особенно на севере, ночные температуры могут опуститься до 3-4°C, что потребует дополнительной защиты от холода. В таких условиях стоит позаботиться о тёплых вещах, особенно тем, кто планирует ночёвку на открытом воздухе или в походных условиях.