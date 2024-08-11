В ДТП с питбайком и Hyundai в Коми пострадали 2 15-летних подростка

Фото ГАИ

В субботу, 10 августа, в Княжпогостском районе Республики Коми произошла серьезная авария с участием питбайка BSE и автомобиля Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали двое подростков, обоим по 15 лет. Об этом происшествии сообщили в Госавтоинспекции Коми, уточняя детали инцидента.

Авария произошла в Емве, небольшом поселке района, около 17:30 вечера. Подросток, управлявший питбайком, двигался по улице Центральной в сторону улицы Зеленой. На нерегулируемом перекрестке с улицей 60 лет Октября юноша не уступил дорогу автомобилю Hyundai Solaris, который двигался по главной дороге. В результате этого нарушения произошло столкновение.

Согласно данным, предоставленным Госавтоинспекцией, оба подростка, находившиеся на питбайке, получили травмы различной степени тяжести. Водитель питбайка получил ушиб правого плеча, также существует вероятность закрытого перелома плеча. Пассажир, находившийся на питбайке, также получил травмы, ему диагностировали ушиб левой голени. Оба пострадавших подростка были оперативно доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Стоит отметить, что водитель и пассажир питбайка были в шлемах, что, вероятно, уберегло их от более серьезных травм. Тем не менее, авария подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения, особенно на перекрестках, где велика вероятность столкновения с другими транспортными средствами.