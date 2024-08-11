Россиянам дали совет, как урвать дешевые билеты на самолет

Покупать дешевые авиабилеты можно ночью, заявила в беседе с NEWS.ru турэксперт, тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. По ее словам, также можно найти горящие билеты за день-два до вылета.

Если хочется поймать билеты по хорошей цене, то лучше это делать в понедельник, вторник или среду. А по времени лучше искать билеты часов с 8–9 вечера и до утра, там бывают выгодные предложения, — отметила Ансталь.

Эксперт подчеркнула, что самое невыгодное время для покупки билетов — это где-то за полмесяца до даты вылета, тогда самые высокие тарифы. С большими пересадками билеты могут быть дешевле, добавила она. Кроме того, цены на авиаперелеты низкие не в сезон.