В Коми арестовали мэра одного из городов по делу о злоупотреблении полномочиями
- 17:09 11 августа
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- Дмитрий Толстенёв
Мэр городского округа Инта в Республике Коми арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями, связанном с махинациями по муниципальным контрактам в 2022 году.
Об этом сообщили в региональном следственном управлении, уточнив, что подозреваемый причастен к организации незаконной схемы, позволившей конкретной компании выиграть аукционы на ремонт дорог, а затем присвоить значительную сумму бюджетных средств.
Согласно информации следственных органов, в 2022 году мэр Инты отдал распоряжение начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства города подготовить документацию для аукционов таким образом, чтобы гарантировать победу одной определенной организации. Речь идет о 18 муниципальных контрактах на ремонт участков дорог на общую сумму более 75,5 миллиона рублей.
В рамках этих контрактов организация получила аванс в размере более 31 миллиона рублей. Однако, как выяснилось позже, компания не выполнила взятые на себя обязательства, отказавшись от исполнения контракта в одностороннем порядке и не вернув выделенные средства. Таким образом, город не только остался без обещанного ремонта дорог, но и потерял значительную часть бюджетных средств, что привело к расследованию и возбуждению уголовного дела.
Следственные органы Республики Коми возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). На данный момент подозреваемому предъявлено обвинение, и судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Учитывая серьезность предъявленных обвинений, мэру грозит суровое наказание.
Дело вызвало широкий резонанс в регионе, так как вопросы коррупции и злоупотребления полномочиями со стороны государственных служащих всегда вызывают повышенный интерес общества. Подобные случаи подрывают доверие граждан к местной власти и ставят под сомнение честность и прозрачность работы муниципальных органов.
В то время как следствие продолжается, в городе и регионе продолжаются обсуждения возможных последствий этого дела. Некоторые эксперты полагают, что инцидент может стать поводом для проведения масштабной проверки всех муниципальных контрактов, заключенных в последние годы. Также возможно, что в ходе расследования будут выявлены и другие лица, причастные к данной коррупционной схеме.