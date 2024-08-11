В Коми арестовали мэра одного из городов по делу о злоупотреблении полномочиями

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Мэр городского округа Инта в Республике Коми арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями, связанном с махинациями по муниципальным контрактам в 2022 году. Об этом сообщили в региональном следственном управлении, уточнив, что подозреваемый причастен к организации незаконной схемы, позволившей конкретной компании выиграть аукционы на ремонт дорог, а затем присвоить значительную сумму бюджетных средств.

Согласно информации следственных органов, в 2022 году мэр Инты отдал распоряжение начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства города подготовить документацию для аукционов таким образом, чтобы гарантировать победу одной определенной организации. Речь идет о 18 муниципальных контрактах на ремонт участков дорог на общую сумму более 75,5 миллиона рублей.

В рамках этих контрактов организация получила аванс в размере более 31 миллиона рублей. Однако, как выяснилось позже, компания не выполнила взятые на себя обязательства, отказавшись от исполнения контракта в одностороннем порядке и не вернув выделенные средства. Таким образом, город не только остался без обещанного ремонта дорог, но и потерял значительную часть бюджетных средств, что привело к расследованию и возбуждению уголовного дела.

Следственные органы Республики Коми возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). На данный момент подозреваемому предъявлено обвинение, и судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Учитывая серьезность предъявленных обвинений, мэру грозит суровое наказание.

Дело вызвало широкий резонанс в регионе, так как вопросы коррупции и злоупотребления полномочиями со стороны государственных служащих всегда вызывают повышенный интерес общества. Подобные случаи подрывают доверие граждан к местной власти и ставят под сомнение честность и прозрачность работы муниципальных органов.