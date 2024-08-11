Отдыхающие, вернувшиеся с Черного моря, массово подают в суд: новая беда испортила отпуск

В последнее время на российских черноморских курортах наблюдается рост недовольства среди отдыхающих. Многие туристы выражают разочарование качеством предоставляемых услуг и состоянием пляжей. Особенно остро стоит вопрос о чистоте морской воды и наличии большого количества водорослей. Об этом сообщает prufy.ru.

Недавно произошел случай, когда одна из туристок, вернувшись из отпуска, потребовала вернуть ей деньги за путевку. Женщина отдыхала в отеле в районе Джемете и осталась крайне недовольна состоянием моря. По ее словам, вместо морских купаний ей пришлось довольствоваться бассейном из-за неприглядного вида воды и обилия водорослей.