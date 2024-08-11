Отдыхающие, вернувшиеся с Черного моря, массово подают в суд: новая беда испортила отпуск
- 15:17 11 августа
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- Служба новостей
В последнее время на российских черноморских курортах наблюдается рост недовольства среди отдыхающих. Многие туристы выражают разочарование качеством предоставляемых услуг и состоянием пляжей. Особенно остро стоит вопрос о чистоте морской воды и наличии большого количества водорослей. Об этом сообщает prufy.ru.
Недавно произошел случай, когда одна из туристок, вернувшись из отпуска, потребовала вернуть ей деньги за путевку. Женщина отдыхала в отеле в районе Джемете и осталась крайне недовольна состоянием моря. По ее словам, вместо морских купаний ей пришлось довольствоваться бассейном из-за неприглядного вида воды и обилия водорослей.
Специалисты туристической отрасли отмечают, что подобные жалобы не редкость. Многие отдыхающие сетуют на зеленые водоросли, известные как кладофора бродячая, которые часто встречаются у побережья Анапы и Таманского полуострова. Эти растения могут создавать густые заросли, особенно когда температура воды поднимается выше 24 градусов.
Несмотря на недовольство некоторых туристов, юристы считают, что шансы на возврат денег в подобных случаях крайне малы. Они объясняют это тем, что информация о состоянии моря в Анапе общедоступна, и многие люди, зная об особенностях курорта, все равно выбирают его для отдыха и остаются довольны, пишет progorod76.ru.