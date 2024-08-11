Всех, у кого есть машина и дача, оповестили о новых строгих правилах в августе 2024

Летний сезон — прекрасное время, когда многие горожане выезжают на свои дачи, чтобы отдохнуть и побыть на природе. Но стоит помнить, что даже на собственной территории нужно соблюдать определенные правила. В августе всех водителей и дачников предупредили о введении ряда строгих предписаний, нарушение которых может грозить штрафами. Вот основные моменты, которые необходимо учитывать. Мойка автомобилей на даче

Некоторые думают, что на своем дачном участке можно делать все что угодно, в том числе и мыть машину. Это не так. Мойка транспортного средства на земле загрязняет почву грязью и техническими жидкостями, что может затронуть соседние участки. За такое нарушение можно получить штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. Согласно ст. 8.13 КоАП РФ "Нарушение правил охраны водных объектов", штраф составит от 500 до 1000 рублей, а по ст. 8.8 КоАП РФ "Использование земельных участков не по целевому назначению" — от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли.

Неправильная парковка

Еще одно нарушение, за которое предусмотрен штраф, — это неправильная парковка. Многие автовладельцы оставляют свои машины у ворот дачных участков, иногда на траве, что вредит зеленым насаждениям. Штраф за такие действия может варьироваться в зависимости от региона, но обычно составляет до 5000 рублей.

Парковка у водоемов

Многие автолюбители оставляют свои машины на берегах рек или озер, что нарушает законодательство. Согласно ст. 65 Водного кодекса, водоохранная зона варьируется от 50 до 500 метров в зависимости от водоема (ручей, река, озеро или море). Нарушение этого правила влечет за собой штраф от 3000 до 4500 рублей согласно ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ.

Перевозка животных

Штраф можно получить не только на даче, но и по дороге туда. Если вы берете с собой питомца, необходимо соблюдать правила его перевозки. Животные в машине приравниваются к грузу; они не должны мешать управлению транспортным средством и ограничивать обзор. Нарушение этих правил может привести к штрафу в размере 500 рублей по ст. 12.21 ч. 1 КоАП РФ.