Держите лавровый лист в спальне — и спите спокойно: вот на что это влияет — сразу заметите эффект
- 11:06 11 августа
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- Служба новостей
Лавровый лист — больше, чем просто специя для различных блюд. Еще с древности люди придавали ему большое значение, и не зря.
В Древней Греции считали, что листья лавра эффективны против опасных заболеваний — ими окуривали комнаты во время эпидемий, принимали за символ бессмертия из-за вечно зеленого цвета. Аромат «лаврушки» также применяли против «нечистой силы» для избавления дома от негативной энергии.
Древние греки украшали лавровыми листьями головы тем, кому желали здоровья, долголетия и успехов. Лавровые венки носили и императоры.
По словам таролога Наты Велимир, лавровый лист и сегодня можно использовать во благо дома. Для этого подойдут даже покупные листья. Полезно положить их в спальню, например, под матрац или подушку, чтобы улучшить сон и энергетику в комнате. Однако спальней можно не ограничиваться.
"Желательно подвешивать в каждой комнате пучок лавровых листьев, он очистит энергетическое пространство, забрав на себя всю отрицательную энергетику. Для защиты своего дома положите в каждый угол своего жилища по лавровому листу и ваш дом будет под сильной защитой", — советует Велимир.
Если в доме часто случаются ссоры, накаливается обстановка, на подоконнике можно посадить лавровое деревце. По словам эксперта, это мощный способ для гармонизации энергетики пространства.
Верить в это или считать суеверием — личное дело каждого. Хозяйки нашли и практичные способы применения «лаврушки» в хозяйстве. Например, носок, набитый листьями лавра и другими специями, становится отличным натуральным ароматизатором для помещений, пишет hibiny.ru.