Держите лавровый лист в спальне — и спите спокойно: вот на что это влияет — сразу заметите эффект

Лавровый лист — больше, чем просто специя для различных блюд. Еще с древности люди придавали ему большое значение, и не зря.

В Древней Греции считали, что листья лавра эффективны против опасных заболеваний — ими окуривали комнаты во время эпидемий, принимали за символ бессмертия из-за вечно зеленого цвета. Аромат «лаврушки» также применяли против «нечистой силы» для избавления дома от негативной энергии.