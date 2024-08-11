Указ подписали: пенсионеров граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз с 12 августа

Фото из архива "Про Города"

Региональные власти запускают новую программу, позволяющую пожилым людям бесплатно посещать городские объекты в сопровождении экспертов, пишет prochepetsk.ru. Расширение программ для пенсионеров Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила, что в ближайшее время в российских регионах будут расширены программы, направленные на активность и досуг пожилых людей. До этого пенсионеры могли заниматься спортом и участвовать в творческих мероприятиях бесплатно, но теперь к этому добавятся бесплатные экскурсии.

Экскурсии по Екатеринбургу В Екатеринбурге пожилые граждане смогут совершать прогулки по объектам уличного искусства под руководством экспертов, которые расскажут об истории этих произведений. Продолжительность одной прогулки составит около 8 километров, а группы будут включать до 20 человек в возрасте от 59 до 83 лет.

Участие в программе

Для участия в бесплатных экскурсиях пенсионеры должны будут обратиться в местный социальный центр для подачи заявки.

Польза для пожилых людей

Такая инициатива направлена на расширение возможностей активного и познавательного досуга. Экскурсии помогут пенсионерам разнообразить досуг, получить новые впечатления и знания. Активный образ жизни благоприятно влияет на физическое и психическое здоровье пожилых людей.

Важные шаги к благополучию пожилых

Расширение таких инициатив способствует повышению благополучия пожилых и демонстрирует заботу государства. Это первый шаг к более комплексному подходу в организации досуга пожилых людей.

Новые возможности заслуживают приветствия, повышая качество жизни старшего поколения.