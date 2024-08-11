В правительстве Коми изменили прогноз по ВРП — ожидается рост до 1 трлн рублей

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Правительство Республики Коми скорректировало прогноз социально-экономического развития региона, ожидая значительный рост валового регионального продукта (ВРП) в ближайшие годы. Согласно обновленным данным, ВРП региона в 2024 году впервые превысит отметку в один триллион рублей. Это значительное событие для экономики региона, поскольку ранее прогнозировались более скромные показатели.

Стратегия социально-экономического развития Республики Коми, рассчитанная до 2035 года, регулярно пересматривается, чтобы учесть текущие макроэкономические изменения и новые вызовы. В августе 2024 года правительство утвердило очередной прогноз на период 2025–2027 годов, где были обозначены ключевые показатели экономического роста и развития.

В 2022 году ВРП Коми составил 975,7 миллиарда рублей, но в 2023 году этот показатель снизился до 964,6 миллиарда. Однако уже в 2024 году ожидается значительный рост — до 1 триллиона 55 миллиардов рублей. Этот результат стал возможен благодаря улучшению макроэкономической ситуации и принятию ряда стратегических решений на уровне регионального правительства. Примечательно, что в аналогичном прогнозе, принятом в 2023 году, предполагалось, что ВРП в 2024 году составит всего 853 миллиарда рублей, но впоследствии правительство пересмотрело прогноз в сторону увеличения, ожидая достижения показателя в 966,4 миллиарда рублей. Однако теперь прогнозы оказались еще более оптимистичными.

В следующие три года ВРП региона, согласно базовому сценарию, продолжит свой рост, хотя и не такими быстрыми темпами. Ожидается, что ежегодный прирост составит 0,2-0,4% в сопоставимых ценах, что позволит к 2027 году достичь значения в 1 триллион 191 миллиард рублей. Однако существует и консервативный сценарий, по которому ВРП региона вырастет менее значительно и составит 1 триллион 100 миллиардов рублей к 2027 году.

Ситуация в промышленном секторе региона также отражает двоякий прогноз. В 2023 году индекс промышленного производства составил 99,3%, что чуть ниже показателя 2022 года. Однако в 2024 году ожидается восстановление с ростом на 3%. В следующие три года, согласно оптимистическому сценарию, промышленность будет расти на 1-1,5% ежегодно. Консервативный же сценарий предполагает более скромные темпы, с возможным снижением на 0,3% в 2025 году и последующим медленным ростом на 0,3% в 2026 и 2027 годах.

Инвестиции в основной капитал также остаются важным индикатором экономического развития региона. В 2023 году объем капиталовложений составил 128,6 миллиарда рублей. В 2024 году этот показатель, по прогнозу, вырастет до 136,1 миллиарда рублей, а в 2025 году может достигнуть 146,6 миллиарда рублей по базовому сценарию. Однако, если ситуация будет развиваться по менее благоприятному сценарию, инвестиции могут снизиться до 117,2 миллиарда рублей в 2025 году. В последующие годы разрыв между базовым и консервативным сценариями только увеличивается: в 2026 году инвестиции прогнозируются на уровне 144,3 миллиарда и 108,6 миллиарда рублей соответственно, а в 2027 году — 136,9 миллиарда и 102,6 миллиарда рублей.