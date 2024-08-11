Сыктывкарцу в 10 раз увеличили выплату после смертельного падения матери в канализацию

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Сыктывкарцу, потерявшему мать в результате трагического инцидента, в десять раз увеличили сумму компенсации за моральный вред, связанный с её смертью. Сыну погибшей женщины будет дополнительно выплачено 3 миллиона рублей. Это решение стало результатом судебного разбирательства, начатого после несчастного случая, произошедшего в августе 2018 года.

Трагедия произошла 12 августа 2018 года, когда женщина случайно упала в открытый ливневый колодец. Инцидент случился ночью, когда она шла не по тротуару, а по тропинке у забора, где находился колодец. В тот момент шел сильный дождь, и женщина была сильно пьяна. Несмотря на это, родственники погибшей — её мать и сын — обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей для каждого из них.

В ходе судебного разбирательства была проведена проверка обстоятельств дела. В сентябре 2018 года следователь сыктывкарского отдела регионального управления Следственного комитета России вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Согласно этому постановлению, смерть женщины не носила криминального характера: она случайно упала в колодец в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, родственники продолжали настаивать на своем праве на компенсацию, указывая на душевные страдания и нравственные мучения, вызванные потерей близкого человека.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что причиной падения женщины в колодец стало ненадлежащее исполнение муниципальным предприятием «Жилкомсервис» своих обязанностей по поддержанию ливневого колодца в исправном состоянии. Суд также учел, что погибшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и сознательно сошла с тротуара на небезопасную тропинку. Суд признал в её действиях грубую неосторожность, однако это не исключало ответственности предприятия за ненадлежащее состояние колодца.

В 2020 году суд частично удовлетворил исковые требования родственников погибшей. С предприятия «Жилкомсервис» в пользу каждого из истцов была присуждена компенсация морального вреда в размере 330 тысяч рублей. Однако на этом дело не завершилось. В 2024 году сын погибшей вновь обратился в суд с требованием о дополнительной компенсации. На этот раз он сослался на пункт 1 части 1 статьи 60 Градостроительного кодекса, согласно которому, в случае гибели человека из-за разрушения или повреждения сооружения, его родственникам полагается выплата в размере 3 миллионов рублей сверх ранее выплаченной компенсации.

Суд учел доводы истца и установил, что ливневый колодец является частью линейного сооружения и относится к объектам капитального строительства. Согласно требованиям ГОСТа, крышка люка должна была свободно входить в корпус колодца, однако в данном случае она «просто лежала сверху». Это нарушение стало основанием для признания ответственности «Жилкомсервиса». Доводы ответчика о том, что предприятие выполняло все свои обязанности по содержанию колодца и ранее претензий не поступало, суд во внимание не принял.

Кроме того, суд отклонил аргумент «Жилкомсервиса» о том, что ранее выплаченная компенсация морального вреда должна была исключить возможность дополнительных выплат. В итоге, суд постановил взыскать с предприятия дополнительную сумму в размере 3 миллионов рублей в пользу сына погибшей. Решение суда пока не вступило в законную силу, и возможно, что оно будет обжаловано.