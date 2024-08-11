Поля в Коми начал наводнять колорадский жук

В Коми вновь началась борьба с колорадским жуком, который неожиданно атаковал поля и огороды в южных районах республики. Полосатый вредитель, уже известный местным аграриям и дачникам, вернулся в момент, когда его уже не ждали.

Этот факт стал настоящим сюрпризом для многих, ведь обычно жук начинает размножаться в начале июля, но в этом году его активность была зафиксирована только в конце второго летнего месяца. Это создало дополнительные сложности для фермеров, которые готовятся к сбору урожая.