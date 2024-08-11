Поля в Коми начал наводнять колорадский жук
- 11:45 11 августа
- 0+
- Дмитрий Толстенёв
В Коми вновь началась борьба с колорадским жуком, который неожиданно атаковал поля и огороды в южных районах республики. Полосатый вредитель, уже известный местным аграриям и дачникам, вернулся в момент, когда его уже не ждали.
Этот факт стал настоящим сюрпризом для многих, ведь обычно жук начинает размножаться в начале июля, но в этом году его активность была зафиксирована только в конце второго летнего месяца. Это создало дополнительные сложности для фермеров, которые готовятся к сбору урожая.
Специалисты Россельхозцентра начали получать первые сигналы о массовом появлении колорадского жука в конце августа, что вызвало тревогу у аграриев. Некоторые эксперты полагают, что причиной такого запоздалого нашествия могли стать семена экспериментального картофеля, вместе с которыми вредитель и пробрался в регион. Последний раз подобные нашествия были зафиксированы три года назад, и с тех пор аграрии успели расслабиться, полагая, что угроза миновала.
Нина Шестопалова, руководитель филиала Россельхозцентра в Коми, дала рекомендации по борьбе с этим вредителем, учитывая особенности наступающего сезона сбора урожая. Она посоветовала владельцам небольших огородов бороться с жуком вручную, собирая его с кустов. Это менее вредный и экологически чистый способ борьбы с вредителем, который не нанесет вреда здоровью людей и окружающей среде. Однако, если поражение растений становится более масштабным и затрагивает 5-10% посадок, возможно, придется использовать более серьезные меры, включая обработку полей пестицидами. Такая «тяжелая артиллерия» необходима, в первую очередь, крупным сельхозпроизводителям, которые работают на больших площадях и не могут эффективно справиться с проблемой вручную.
Борьба с колорадским жуком требует системного подхода, и Нина Шестопалова дала несколько важных советов, которые помогут предотвратить его появление в следующем сезоне. Прежде всего, частникам рекомендуется весной обрабатывать семенной материал специальными растворами, которые отпугивают вредителя. Это значительно снизит риск появления колорадского жука на посадках в будущем. Еще одной эффективной мерой является вспашка участка осенью. В рыхлой и мерзлой земле жук практически не имеет шансов на выживание, что позволяет существенно сократить его популяцию на следующий год.